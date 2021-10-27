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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

27.10.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çad Devlet Başkanı İdris Debi Itno Ankara'da ortak açıklama yaptı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad ile ikili ticaret hacmini 200 milyon dolara çıkarma hedeflerini ikinci etapta ise bunu 500 milyon dolara taşıma hedeflerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bugün gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede, Türkiye ve Çad arasındaki ilişkileri nasıl ileriye taşıyacağımız konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Ticaret ilişkilerimizi çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz.

Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad'la askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazırız.

Ayrıntılar geliyor...


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Anahtar Kelimeler:
Çad Recep Tayyip Erdoğan
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