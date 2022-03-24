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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi'nde net mesaj! "Gündeme dahi gelmemesi gerekir"

24.03.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu. Önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların bırakın uygulanmasını, gündeme dahi gelmemesi gerekir." dedi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Liderler Zirvesi'nde net mesaj! "Gündeme dahi gelmemesi gerekir"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Stoltenberg'e gösterdiği liderlik için teşekkür ederim. NATO'nun bir kez daha dayanışma mesajı vermesi anlamlıdır.

Kırım'ın ilhakını tanımadığımızı daha önce de dile getirdik. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz sürüyor.

Nihai çözümün Rusya ve Ukrayna ile uluslararası kamuoyunun kabul edeceği muteber bir formüle dayanması gerektiğini düşünüyoruz.

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MONTRÖ SÖZLEŞMESİ

Türkiye bu süreçte özel bir yerde duruyor. Rusya ve Ukrayna Karadeniz'den komşumuz olan iki ülke. Savaşın sona ermesi için iki ülke ile de yoğun temas halindeyiz. Ukrayna'nın bağımsızlığı temel öncelik olmalı. Montrö'nün yetkilerini gerilimi azaltmak için kullanıyoruz.

TÜRKİYE'YE GELEN UKRAYNALILAR

Türkiye'ye gelen Ukraynalıların sayısı 60 bini aştı.

Sığınmacı ayrımcılığını kınıyoruz. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkes kapısına gelen mültecileri desteklemeli, sıkıntılarının hafifletilmesi için elini taşın altına koymalıdır.

NATO'nun gerçekçi ve stratejik bir yaklaşımla hareket etmesi şart. Güvenliğin bölünmezliği ilkesine özellikle dikkat çektim.

"GÜNDEME DAHİ GELMEMESİ GEREKİR"

Türk savunma sanayi ürünlerinin başarıları ortadayken bu alanda karşılaştığımız engellemelerin hiçbir makul gerekçesi olamaz. Savunma sanayimizin önüne bizzat bazı müttefiklerimiz tarafından konan kısıtlamaların artık kaldırılması ortak menfaatimizedir. Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların bırakın uygulanmasını, gündeme dahi gelmemesi gerekir. Bu konudaki beklentilerimizi liderlerle paylaştım.

"CİDDİ BİR REFORMA TABİ TUTULMASI KAÇINILMAZ"

Geldiğimiz noktada başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere küresel güvenlik mimarisinin ciddi bir reforma tabi tutulması kaçınılmazdır.

RUSYA'NIN UKRAYNA'DAN TALEPLERİ

Zelenskiy'nin referandum talebini akıllıca buluyorum.

Putin ve Zelenskiy ile görüşmelerimizi devam ettireceğiz, gayretimiz iki lideri bir araya getirmek suretiyle özellikle bir barış atmosferini oluşturmak.

Türkiye’nin ara buluculuğuna yönelik olumlu bir talep, teklif gelirse zaten buna hazırız. Bu adımı atmaya hazır olduğumuzu söyledik.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Recep Tayyip Erdoğan
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