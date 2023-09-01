HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar

01.09.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST etkinlik alanını ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Etimesgut Havaalanı'nda TEKNOFEST etkinlik alanını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

TEKNOFEST Ankara'nın tüm katılımcılarına, ziyaretçilerine şükranlarımı sunuyorum. Bugün birlikte olduğumuz TEKNOFEST Ankara 30 Ağustos'ta başladı, 3 Eylül'de bitiyor. Eylül sonundaki İzmir TEKNOFEST ile bu yılki teknoloji şöleni tamamlanacak. Her geçen yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısının katlanarak arttığı TEKNOFEST'e gösterilen ilgi bizi sevindiriyor. Çünkü TEKNOFEST benim adeta evladım gibidir. Bundan 6 yıl önce 2017'de bir kucağıma torunum Aybüke'yi diğer kucağıma o günlerde fikri oluşum içindeki TEKNOFEST'i alma bahtiyarlığını yaşadım.

Ülkemiz ve milletimiz için önemli bir milat olan 2023 TEKNOFEST'ine ilkokuldan doktoraya kadar her seviyeden 1 milyon gencimizin başvurduğunu öğrendim. İşte bu tablo Türkiye Yüzyılı tablosudur.

WhatsApp Image 2023-09-01 at 16.58.02 (1)

Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var. Artık İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncı'larımız var. KAAN'ımız var. Emperyalistlerin çıkarları uğruna, gençlerimizin geçmişleriyle bağlarının kopartıldığı, geleceklerinin karartıldığı karanlık dönemler artık geride kaldı. Artık milli teknoloji hamlesi var, TEKNOFEST kuşağı var, maziden atiye kurdukları köprüyle dünyayı aşıp gözünü uzaya diken azimli, çalışkan gençlerimiz var.

Hiç merak etmeyin, bu ülke ne yolgeçen hanıdır, ne bedavacı yatağıdır, ne de kimsenin istilaya cüret edebileceği sahipsiz bir memlekettir.

Bu ülkenin birliğine beraberliğine göz dikenlerin hepsi unutmayın 5’inci kol faaliyetidir. Demokratik bir ülkede farklılıkları ifade etmek meşru bozgunculuk yapmak suçtur.

Pek çok alanda çözmemiz gereken sorunlarımız olduğunu biz de söylüyoruz. Sorun çözmek için tespit ve teşhis ifade etmek başkadır, fitne ve bozgunculuk peşinde koşmak başkadır.

Nefret suçları hususunda düzenlemeleri hayata geçirmeliyiz.

Biz gençlerimiz hayırda yarıştırmanın peşindeyiz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul depremine ışık tutacak! Hemen harekete geçildiİstanbul depremine ışık tutacak! Hemen harekete geçildi
Yer: Kocaeli... Sağanak sonrası şaşırtan görüntü! Sebebi bilinmiyorYer: Kocaeli... Sağanak sonrası şaşırtan görüntü! Sebebi bilinmiyor
Tam 3 bin 500 yıllık... 'Sonsuz yaşamın kokusu' yeniden üretildiTam 3 bin 500 yıllık... 'Sonsuz yaşamın kokusu' yeniden üretildi
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Teknofest

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Engelli adama akılalmaz işkence! “Eşimin bakıcımla ilişkisi vardı”

Engelli adama akılalmaz işkence! “Eşimin bakıcımla ilişkisi vardı”

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Tavana fırlayıp yere çakıldılar

Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Tavana fırlayıp yere çakıldılar

Aylık kira bedeli 400 bin TL olan evi gezdirdi! Viral oldu

Aylık kira bedeli 400 bin TL olan evi gezdirdi! Viral oldu

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.