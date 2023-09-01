SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Etimesgut Havaalanı'nda TEKNOFEST etkinlik alanını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

TEKNOFEST Ankara'nın tüm katılımcılarına, ziyaretçilerine şükranlarımı sunuyorum. Bugün birlikte olduğumuz TEKNOFEST Ankara 30 Ağustos'ta başladı, 3 Eylül'de bitiyor. Eylül sonundaki İzmir TEKNOFEST ile bu yılki teknoloji şöleni tamamlanacak. Her geçen yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısının katlanarak arttığı TEKNOFEST'e gösterilen ilgi bizi sevindiriyor. Çünkü TEKNOFEST benim adeta evladım gibidir. Bundan 6 yıl önce 2017'de bir kucağıma torunum Aybüke'yi diğer kucağıma o günlerde fikri oluşum içindeki TEKNOFEST'i alma bahtiyarlığını yaşadım.

Ülkemiz ve milletimiz için önemli bir milat olan 2023 TEKNOFEST'ine ilkokuldan doktoraya kadar her seviyeden 1 milyon gencimizin başvurduğunu öğrendim. İşte bu tablo Türkiye Yüzyılı tablosudur.

Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var. Artık İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncı'larımız var. KAAN'ımız var. Emperyalistlerin çıkarları uğruna, gençlerimizin geçmişleriyle bağlarının kopartıldığı, geleceklerinin karartıldığı karanlık dönemler artık geride kaldı. Artık milli teknoloji hamlesi var, TEKNOFEST kuşağı var, maziden atiye kurdukları köprüyle dünyayı aşıp gözünü uzaya diken azimli, çalışkan gençlerimiz var.

Hiç merak etmeyin, bu ülke ne yolgeçen hanıdır, ne bedavacı yatağıdır, ne de kimsenin istilaya cüret edebileceği sahipsiz bir memlekettir.

Bu ülkenin birliğine beraberliğine göz dikenlerin hepsi unutmayın 5’inci kol faaliyetidir. Demokratik bir ülkede farklılıkları ifade etmek meşru bozgunculuk yapmak suçtur.

Pek çok alanda çözmemiz gereken sorunlarımız olduğunu biz de söylüyoruz. Sorun çözmek için tespit ve teşhis ifade etmek başkadır, fitne ve bozgunculuk peşinde koşmak başkadır.

Nefret suçları hususunda düzenlemeleri hayata geçirmeliyiz.

Biz gençlerimiz hayırda yarıştırmanın peşindeyiz.

