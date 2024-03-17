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Son dakika | Erdoğan "Anlamakta zorlanıyoruz" deyip o partileri hedef aldı: Sırf Erdoğan ve AK Parti husumetiyle siyaset yaptıklarını sanıyorlar

17.03.2024 15:23
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den ayrılıp kendi partisini kuranlara yönelik eleştiride bulunurken "Başka hiçbir hüner göstermeden sırf AK Parti husumetiyle, Erdoğan husumetiyle ve AK Parti oylarına gözlerini dikerek siyaset yaptıklarını sananları anlamakta zorlanıyoruz" ifadeleriyle de tepkisini dile getirdi.

Son dakika | Erdoğan "Anlamakta zorlanıyoruz" deyip o partileri hedef aldı: Sırf Erdoğan ve AK Parti husumetiyle siyaset yaptıklarını sanıyorlar

Son dakika haberi: Yerel seçime son 13 gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durağı Konya oldu. Erdoğan'ın konuşmasının gündeminde yerel seçimler vardı. Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'nin ittifak teklifini geri çevirip seçime kendi başlarına girme kararının yankılarının sürerken muhalefet partilerini hedef alan Erdoğan, "Aynı yöntemi daha önce partimizden ayrılan birileri de denemişti. Hepsinin sonu hüsran oldu. Hiç şüphesiz bunların da akıbeti aynı olacak" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca CHP'deki 'para sayma' görüntüleriyle ilgili de konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ NİCE TUZAKLARDAN KURTARDIK"

Erdoğan'ın Konya mitingindeki konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Yollar hariç, meydandaki katılım 110 bin.

  • Konya sadece kendisi kalkınmakla, gelişmekle kalmadı, herkese faydası dokundu.Cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığımız demokrasi, hak ve özgürlük ihlallerini telafi edecek reformları hayata geçirdik. Ülkemize yönelik sayısız saldırının önüne set çektik. Türkiye'yi terörden gizli-açık ambargolara kadar nice tuzaklardan kurtardık.

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"YEREL SEÇİMLERDE CEPHEYİ GENİŞLETTİLER"

  • Geçmişte elimizden kaçırdığımız fırsatların çoğunun gerisinde zayıf siyasi yönetimlerin yol açtığı boşluk vardır. Bugün de aynı oyunun peşindeler. Geçen seçimleri hatırlayın, birbirlerini yolda görseler selam vermeyecek olanları bir araya getiren işte bu odaktır. 6'lı masayı hatırlıyorsunuz değil mi? Bugün mahalli idareler seçimlerinin kendine mahsus özelliklerini kullanarak cepheyi genişlettiler. CHP, DEM'le gizli saklı iş birliği halinde. Her gün lügatten yeni bir ifade buluyorlar. Kendi iradesi olmayan DEM yönetimi dışarıdan aldığı emirlere göre hareket ediyor. En çok oyu aldığı yerlerde bile şehirleri yönetecek değil, örgütün emrinden çıkmayacak kukla isimleri aday gösteriyorlar, Kandil'den.

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"AK PARTİ OYLARI GÖZLERİNE DİKEREK SİYASET YAPTIKLARINI SANIYORLAR"

  • Senaryoya asli unsur olarak dahil edilmeyen figüranların tek görevi Cumhur İttifakı'nın gücünü azaltarak CHP-DEM ittifakının değirmenine su taşımaktır. Onlar da hiçbir program ortaya koymadan siyasette tırnak tutturmanın hevesindeler. Aynı yöntemi daha önce partimizden ayrılan birileri de denemişti. Partimizden ayrılıp sonra 6'lı masaya misafir oldular. Şu anda parlamentoda bile yerleri yok! Hepsinin sonu hüsran oldu. Güya Anadolu ayağa kalkacaktı, kendileri Meclise bile giremediler. Hiç şüphesiz bunların da akıbeti aynı olacak. Bizim Cumhur İttifakı ve AK Parti dışında siyaset üretilmesine, projeye ortak konulmasına, seçimlerde milletin karşısına çıkılıp destek istenmesine hiçbir itirazımız yok, olamaz. Demokrasinin gereği budur. Sadece memleketin hayrına hiçbir fikir üretemeyenlerin durumlarına gönlümüz razı gelmiyor. Başka hiçbir hüner göstermeden sırf AK Parti husumetiyle, Erdoğan husumetiyle ve AK Parti oylarına gözlerini dikerek siyaset yaptıklarını sananları anlamakta zorlanıyoruz.

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CHP'YE 'PARA SAYMA' TEPKİSİ

  • Demet demet dolarları, avroları toplayıp paylaşıyorlar, şunların haline bak! Bunlara bu ülke teslim edilir mi?

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