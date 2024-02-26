Son dakika | Erdoğan'dan "Ülkeyi kaosa sürüklemek istiyorlar" çıkışı! Muhalefeti hedef aldı, sert konuştu: Kandil'le ne uzlaşıldığını bilen yok

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim İşleri Başkanları toplantısında konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan muhalefeti sert sözlerle hedef aldığı konuşmasında ayrıca "AK Parti'den ayrılıp bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz" mesajını verdi.
Erdoğan'ın verdiği mesajlardan öne çıkan bazı kesitler şöyle:
Seçim sonuçları istedikleri gibi çıkarsa bu tabloyu programsız, projesiz şekilde iktidarın kucaklarına düşmesini sağlamak için kullanacaklar.
CHP'de bölücülerin ve yapay zekanın sözü, bu partiye yıllarca emek vermiş sözünden daha fazla geçiyor. İstanbul'da bölücü örgütün uzantılarıyla el ele yürümekten, bölücülerin sembolleri altında ortak miting yapmaktan utanmıyorlar. Neyin karşılığında Kandil'le uzlaşıldığını kimse bilmiyor.
Meydanı siyaset haramilerine bırakmayacağız. Hep birlikte çalışarak millet iradesini sandığa yansıtacağız. Birinciliği yine kimseye kaptırmayacağız.