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Son dakika | Erdoğan'dan "Ülkeyi kaosa sürüklemek istiyorlar" çıkışı! Muhalefeti hedef aldı, sert konuştu: Kandil'le ne uzlaşıldığını bilen yok

26.02.2024 16:22
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik mesaj verirken muhalefete sert sözlerle yüklendi. "Sanmayın ki belediye yönetimlerini şehirlerimize hizmet etmek için istiyorlar" diyen Erdoğan, "İstiyorlar ki önce belediye yönetimlerini yeniden ele geçirsinler, ardından ülkeyi kaosa sürükleyip merkezi yönetime göz diksinler" ifadeleriyle dikkat çekti.

Son dakika | Erdoğan'dan "Ülkeyi kaosa sürüklemek istiyorlar" çıkışı! Muhalefeti hedef aldı, sert konuştu: Kandil'le ne uzlaşıldığını bilen yok

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim İşleri Başkanları toplantısında konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan muhalefeti sert sözlerle hedef aldığı konuşmasında ayrıca "AK Parti'den ayrılıp bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz" mesajını verdi.

"BELEDİYE YÖNETİMLERİNİ ELE GEÇİRİP ÜLKEYİ KAOSA SÜRÜKLEMEK İSTİYORLAR"

Erdoğan'ın verdiği mesajlardan öne çıkan bazı kesitler şöyle:

  • Emin olun bu seçimde de birilerinin yüreği kıpır kıpır. İstiyorlar ki önce belediye yönetimlerini yeniden ele geçirsinler, ardından ülkeyi kaosa sürükleyip merkezi yönetime göz diksinler. Sanmayın ki belediye yönetimlerini şehirlerimize hizmet etmek için istiyorlar. Böyle bir düşünceleri kesinlikle yok. Dertleri belediyeler üzerinden elde edecekleri rantı kirli ittifak ortaklarıyla birlikte yağmalamak.

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"YAPAY ZEKANIN SÖZÜ PARTİYE EMEK VERENLERDEN DAHA ÇOK GEÇİYOR"

  • Seçim sonuçları istedikleri gibi çıkarsa bu tabloyu programsız, projesiz şekilde iktidarın kucaklarına düşmesini sağlamak için kullanacaklar.

  • CHP'de bölücülerin ve yapay zekanın sözü, bu partiye yıllarca emek vermiş sözünden daha fazla geçiyor. İstanbul'da bölücü örgütün uzantılarıyla el ele yürümekten, bölücülerin sembolleri altında ortak miting yapmaktan utanmıyorlar. Neyin karşılığında Kandil'le uzlaşıldığını kimse bilmiyor.

  • Meydanı siyaset haramilerine bırakmayacağız. Hep birlikte çalışarak millet iradesini sandığa yansıtacağız. Birinciliği yine kimseye kaptırmayacağız.

  • Ben seçimi kazanırsam kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz. AK Parti'den ayrılıp bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapanlara izin vermeyiz.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
    Yerel Seçim 2024


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Yerel seçim Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2024
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