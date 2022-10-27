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Son dakika: Fincancı'nın sözleri tepkilere yol açmıştı! Bakan Bozdağ'dan 'TTB' açıklaması: Yeni hazırlık yapıyoruz

27.10.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın kimyasal silah iddiasıyla ilgili sözleriyle ilgili hukuki süreç devam ederken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TTB ve TMMOB ile ilgili yeni hazırlık yapıldığını duyurdu. Bakan Bozdağ çalışma bitince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kabineye sunulacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "yasal düzenlemeyle isim değişikliğine" işaret ettiği bir açıklama yapmıştı.

Son dakika: Fincancı'nın sözleri tepkilere yol açmıştı! Bakan Bozdağ'dan 'TTB' açıklaması: Yeni hazırlık yapıyoruz

Son dakika haberi: Fincancı'nın TSK'nın kimyasal silah kullandığına yönelik iddiasıyla ilgili tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız" sözlerinden sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, açıklamasında "Hem Türk Tabipleri Birliği, hem mimar ve mühendisler odalarıyla ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Yeni düzenleme hazırlığına başlandığını belirten Bozdağ, "Çalışmamız bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kabineye arz edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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CHP'NİN BAŞÖRTÜSÜ YASA TEKLİFİ: "AYRIMCILIK YAPIYOR"

Bozdağ, Hukuk ve Değişim Derneği'nin düzenlediği programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin başörtüsüne yönelik kanun teklifinin başörtüsünü yeniden soruna dönüştürme riski taşıyan bir teklif olduğunu vurgulayan Bakan Bozdağ, teklifin, kadınların tamamını kapsamadığını söyledi.

Bozdağ, CHP'nin kanun teklifine ilişkin, "Kadınların meslek sahibi olanlarla daha doğrusu bir mesleği icra edenlerle meslek değil de başka bir şey icra edenler arasında bir ayrımcılık yapıyor. Öte yandan bir meslek ve sanatın icrası için kıyafet bahanesi altında Türkiye'de bundan sonra yasal olarak başörtüsü yasağı getirmek istediğinde idare, buna bir yasal dayanak üretiyor. Esasında 'Hürriyet getireceğim veya hürriyeti yasal bir güvenceye kavuşturacağım' düşüncesiyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği şey zaman içerisinde idarenin, yürütmenin bu hürriyeti yok etmek için dayanacağı bir yasal dayanak oluşturuyor." diye konuştu.

"ANAYASA TEKLİF METNİ İLERLEYEN GÜNLERDE PAYLAŞILACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım" çağrısı üzerine başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifiyle ilgili yapılan çalışmaları anlatan Bozdağ, teklif metninin ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

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Bakan Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim yaptığımız şey iki maddede düzenlemedir. Birincisi din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24'üncü maddeye iki fıkra ekliyoruz. Hem başı açık hem başı örtülü bütün kadınlarımızı kapsayan bir teminat ortaya koyuyoruz. İki tarafın hak ve hukukunu koruyan ve ikisine de dayatmayı reddeden ve gerçekten laikliğe hayat veren bir düzenlemeyi biz anayasamıza koyuyoruz. Son derece önemli. Metin çıktığı zaman da zaten bunu herkes görecektir. İkincisi de aile ve gençlik haklarını düzenleyen anayasanın 41'inci maddesinin birinci fıkrasında bir değişiklik yapıyoruz. Evlilik birliğinin nasıl kurulduğunu anlatan bir metin oraya ilave ediyoruz. Birinde aileyi koruyoruz. Esasında aileyi korurken Türk milletini koruyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni koruyoruz. Çünkü aile yoksa millet yok, devlet yok. Aileyi kaybeden, milletini de kaybeder devletini de kaybeder her şeyini kaybeder. O yüzden milletimizin ve devletimizin sürekli güçlü kalması için de burada böyle bir düzenleme getiriyoruz. Bu düzenlemeler bahane aramak isteyenlerin yani karşı çıkmak için bu düzenlemelere bahane aramak isteyenlerin zor bahane üretebileceği düzenlemeler. Merak ediyorum, karşı çıkmak için nasıl bir bahane bulacaklar? Ne kadar kıvrak zekaya sahipler, onu göreceğiz. Bahane ustaları mı değil mi onu da merak ediyorum, göreceğiz ama ben Mecliste bunun 'hayır'la karşılaşmasını, Türk toplumunun affetmeyeceğini düşünüyorum. Referanduma gitmeden Meclis'te 400 üzerinde bir çoğunlukla geçebileceğine ben yürekten inanıyorum."

"TTB İLE İLGİLİ YENİ HAZIRLIK YAPIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından Türk Tabipleri Birliği ile ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Şimdi biz bunun çalışmasını yapıyoruz. Hem Türk Tabipleri Birliği, hem mimar ve mühendisler odalarıyla ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz. Türk Tabipleri Birliği'nin 'Türk' ismine hakaret edercesine Türk milletine ve Türkiye Devleti'ne düşmanlık eden, terör örgütlerinin ağzıyla, 'Türk' ifadesini kullanan bir çatının altında görev yapması, bu milletin de devletimizin de kabul edeceği bir iş değildir. O nedenle burada yeni bir düzenleme hazırlığına başlandı. Çalışmamız bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kabineye arz edeceğiz. Ondan sonra da parlamentoda Cumhur İttifakı milletvekilleri bunun yasalaşma sürecini takip edecekler."

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ERDOĞAN "GEREKİRSE İSMİ DEĞİŞEBİLİR" DEMİŞTİ

Fincancı'nın açıklamalarına tepkisini son Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TTB başkanıyla ilgili yargı harekete geçmiştir. Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız. Hem bu kişiyle hem de bu kurumla ilgili gereken adımlar atılacaktır" demişti.

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(AA)

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