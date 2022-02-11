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  4. Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! Özel ekip Türkiye'ye geliyor

Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! Özel ekip Türkiye'ye geliyor

11.02.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Şubat günü Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden Halil Falyalı cinayetinde soruşturma derinleşiyor. Son bilgilere göre Kıbrıs'tan Türkiye'ye özel bir ekip geliyor. Ekip Türkiye'ye gelirken olayla ilgili belge ve delilleri de yanında getirecek. İşte Halil Falyalı cinayetindeki son gelişmeler...

Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! Özel ekip Türkiye'ye geliyor

Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Girne'den bir ekip Türkiye'ye gelecek. Soruşturma ile ilgili ikili koordinasyon sağlanacağı belirtildi.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne'de 8 Şubat'ta Halil Falyalı, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Olayın ardından İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu belirtildi. Şüphelilerin cinayetin ardından KKTC'den tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi.

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Soruşturma kapsamında Girne'den bir ekibin Ankara'ya geleceği öğrenildi. Soruşturma ile ilgili ikili koordinasyon sağlanacağı belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda ortak değerlendirmede bulunacak olan ekibin, soruşturmayla ilgili bazı belge ve delilleri de Türkiye'ye getireceği öğrenildi. (DHA)

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