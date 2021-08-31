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  4. Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan PCR Testi genelgesi

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan PCR Testi genelgesi

31.08.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine PCR Testi konulu yeni bir genelge daha gönderdi.

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan PCR Testi genelgesi

Genelgeye göre başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.

PCR testi sonuçları okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İçişleri Bakanlığı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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