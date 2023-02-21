Son dakika | Alkış istemedi... Toplantıyı 15 dakika bitiren Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'imar affı' sözleri: "Biz siyasiler oy kaybederiz diye..."

Haberi aldığımda önce hepiniz gibi dehşete düştüm, sonra en iyisi hemen depremin olduğu bölgeye gitmek aklıma geldi. Aradım başkanlarımızı, 'Kalkın gidiyoruz' dedim. Hatay'a vardık. Gördüklerim nasıl anlatılır, inanın bilmiyorum. Rüyada gibiydik. Gördüğümüz, gerçek olamayacak kadar korkunç ve kâbustu. Ne gökyüzü maviydi ne de bulutlar vardı. Kadim şehirlerimizde ölümden başka hiçbir şey yoktu.