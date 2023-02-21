Son dakika | Alkış istemedi... Toplantıyı 15 dakika bitiren Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'imar affı' sözleri: "Biz siyasiler oy kaybederiz diye..."

Son dakika haberi: CHP grup toplantısı, depremlerde yaşamlarını yitirenlerin anısına 2 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüye çıkarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının başında, salondakilerden alkış istemediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bugünkü konuşmamda ne söylesem diye uzun uzun düşündüm. Satır satır yazmaya karar verdim. 15 dakikalık bir konuşma olacak" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:
Yarın belediye başkanlarımızla birlikte Defne'ye gideceğim. Olayları yeniden görmek, yaraları sarmak konusunda alınan aşamaları izlemek adına orada olacağım.
Haberi aldığımda önce hepiniz gibi dehşete düştüm, sonra en iyisi hemen depremin olduğu bölgeye gitmek aklıma geldi. Aradım başkanlarımızı, 'Kalkın gidiyoruz' dedim. Hatay'a vardık. Gördüklerim nasıl anlatılır, inanın bilmiyorum. Rüyada gibiydik. Gördüğümüz, gerçek olamayacak kadar korkunç ve kâbustu. Ne gökyüzü maviydi ne de bulutlar vardı. Kadim şehirlerimizde ölümden başka hiçbir şey yoktu.
O gece milletimize seslenmek istiyorum ama internet bağlantımız yok, saat gecenin 2'si. Bir şekilde çözüp seslendik. Ne düşünüyorsam söyledim. Şimdi yine buradan seslenmek istiyorum. Ey halkım, sevgili halkım, sen daha iyi olmayı hak etmiyor musun? Halkına hep hüzün ören bir ülkede yaşamaya devam mı edeceğiz? Cumhuriyet'imizin 2. yüzyılı daha iyi olmasın mı?
Dükkan kiralayan birkaç metre kazanmak için kolonları kesiyor. Deprem oluyor, komşu şehirlerde kiralar fırlıyor. Küçük büyük tüm fırsatçılara geçit veriliyor. Rant peşinde koşanlar bizi yönetiyor. Açgözlülere tahammül ediliyor.
İğneyi biraz da kendimize batırmak zorundayız. Siyasete giren kısa sürede ve anormal şekilde zenginleşiyor. Biz siyasiler de oy kaybederiz diye imar aflarına oy kaldırıp indiriyoruz. Sonra saraylılar çıkıp açıkça milleti tehdit ediyor, defter tutuyorlarmış. Zıvanadan çıktılar. Onlar bambaşka bir evrende yaşıyorlar.