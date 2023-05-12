Son dakika | 'İlk kez bu kadar büyük tedbir aldık' diyerek açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan 'sandık güvenliği' mesajı

Son dakika haberi: Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş seçimlere 2 gün kala miting için Samsun'a geldi. Siyasiler mitingde peş peşe konuşmalar gerçekleştirerek seçimlere yönelik çarpıcı mesajlar verdi.

"BANKAYA PARA ÇEKMEYİ GİTTİĞİNDE 15 BİN LİRAYI GÖRECEKLER"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

"2015'ten bu yana sözüm var, emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarına en az asgari ücret kadar ücret vereceğiz diye. Önümüzde Kurban Bayramı var, bütün emekli kardeşlerimiz bankadan para çekmeye gittiğinde 15 bin lira ikramiyeyi görecekler.

Gençler Türkiye'nin kaderini siz değiştireceksiniz. Demokrasi 85 milyon vatandaştan toplanan paraların nerelere harcandığını vatandaşa anlatmak demektir. Elektrik düğmesine bastığınızda 4 çeşit vergi ödüyorsunuz. Bu paralar nereye gidiyor? Bu mutfaklardaki yangın ne? Her mutfağa huzuru ve bereketi getireceğim. Beslenme çantası uygulamasını da kaldıracağız.

Önüme dünya kadar engel çıkarıyorlar. Dünya kadar iftiralar atıyorlar. Utanmadan bir sürü rezaletçe şeyler uyduruyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bu millet kararını vermiş. Yeter milleti böldün, ayrıştırdın, yeter mutfaktaki yangın! Bay Kemal gelince mutfaktaki huzuru, bereketi göreceksiniz.

"SINIRDA İZİNSİZ KUŞ UÇURTMAYACAĞIZ!"

"22 yıldır yurt sorunu çözemediler, 1 yılda çözeceğiz.

"Bu kardeşiniz en geç 2 yılda bütün Suriyelileri Suriye'ye uğurlayacak. Sınırları yol geçen hanına döndürdünüz, bir de kendilerine milliyetçi diyorlar. Sınır, hudut namustur ve o namusu koruyacağız. O sınırda izinsiz kuş uçurtmayacağız. Afgan kardeşlerimizi de göndereceğiz.

"Bay Kemal gelirse sosyal yardımlar kesilmeyecek, sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Esnaf kardeşim senin durumunu da, büyük sıkıntılar yaşadığını biliyorum. Çiftçinin ve esnafın bankalara esnaf kefalet veya zirai borçlara olan borçlarını sileceğiz. Elin oğluna milyarları, avroları, dolarları veriyorsun. Esnaf için, çiftçi için, üretici için çalışacağım.

"BU MUDUR MİLLİYETÇİLİK? AĞIRIMA GİDİYOR"

"Bay Kemal'e milliyetçilik dersi verecek olan henüz anasından doğmamıştır. 33 askerimiz Suriye'de şehit edildi, Putin'in kapısına gittiler. Putin koridorda bekletti. Kronometreyi açtı, bütün dünyaya seyrettirdi. Bu mudur milliyetçilik? Benim ağırıma gidiyor.

"Ödediğiniz her kuruş verginin hesabını vermek benim namus borcumdur. Ulusal Vergi Konseyi kurup her kuruş verginin hesabını bir rapor halinde yayımlayacağız.

"34 yıl sonra yurt dışından şeker ithal ettiler. Şeker fabrikasını kapatıyorsun, dışarıdan birileri şeker getirip cebini doldursun diye.

"Benim cumhurbaşkanı olmamı istemeyen 2 kesim var. Biri 5'li çeteler. Milletin takdiriyle, iradesiyle olacağım. İkincisi de uyuşturucu baronları. Söz verdim, uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım, kimse olmayacak. Gencecik evlatlarımızı kimsenin zehirlemesine izin vermeyeceğim.

"İlk kez sandıklar konusunda bu kadar büyük tedbir aldık, hiçbir sandığı boş bırakmadık.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasından satır başları:

İki gün sonra demokrasi meşalesini yükseltmeye var mıyız? Seçimi kaybedeceklerini anlayanlar yalan söylüyor, iftira atıyor. Bahçeli diyor ki onların hak ettikleri müebbet hapis ya da mermi. İlk defa bir siyasetçi tehdit ediyor. Bahçeli'nin tehditleri bize sökmez.

14 Mayıs'ta bu sistem gidecek. Son iki gün kaldı. Söyleyecekleri sözleri kalmadı bugün. İşte buradan sesleniyoruz, buradan duysunlar, Türkiye'yi hiçbir terör örgütüne teslim etmeyeceğiz. Hiçbirimizin terörle bağlantımızı bulamazlar.

Türkiye'nin her sandığında müşahidimiz olacak, tek bir sandık dahi sahipsiz kalmayacak. Bu kadar saldırmalarının nedeni, onlar kaybedecek.

KARAMOLLAOĞLU: KESENİN AĞZI AÇILIYOR AMA KESENİN DİBİ KESİK

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Bir uzun yürüyüşün sonuna yaklaştık. Söylenecek çok söz var. Her arkadaşımız buraya geldiğinde kendi düşüncelerini arz ediyorlar. Aynı şeyleri farklı üslupla söylüyoruz ama buna da ihtiyaç var. İki gün sonra hepimiz sandık başına gideceğiz. Mutlaka çevremizdekileri ikna edeceğiz. Çok kritik bir dönemden geçtiğimizi, 21 yıl sonra yeni bir iktidara ihtiyacımız olduğunu anlatacağız. İlk başta bazı meseleler çok önemsenmemiş olabilirdi. Bugün artık Cumhurbaşkanı'nın problemlerini çözemediğini gördük. Kesenin ağzı açılıyor ama kesenin dibi kesik. MB eski rezervi demek, para bitmiş demektir. Bu yarın enflasyon alıp başını alıp gidecek, bugün verdiğiniz artışlar 2 ay sonra eriyip gidecek demektir.

"İTİBAR KAZANMAK İÇİN İSRAF YAPABİLİRSİNİZ DİYOR"

Pazar günü sandıktan Millet İttifakı'nın çıkması gerekiyor. Birçok yerde bana sordular, neden Kılıçdaroğlu? Ben kendisini tanıdım, güveniyorum. Cumhurbaşkanı makamına gelmesine de güveniyorum dedim. Her zaman ısrarla gönlümde taşıdığım konuları sizlere arz edeceğim. Ne yapmak istiyoruz; Birinci hedefimiz Türkiye'mizi huzur içinde yaşanılabilen bir yer haline getirmek. Bunu yaparsak güçlü bir ülke doğar. Ne yapacağız esas adımımız maalesef zedelenen adaleti rayına oturtmak olacak. Adalet olamadan hiçbir ülkede huzur ve barış olmaz. İş başında bulunanların belli özellikleri taşımaları gerekir. Dürüst olacaklar, kamu malına el uzatmayacaklar. Yolsuzluk hiçbir zaman kitaplarında yazmayacak. İsraf bütün kaynaklarımızı tüketir. Sayın Cumhurbaşkanımız itibar kazanmak için israf yapabilirsiniz diyor. Olmaz, kesinlikle haramdır.

"KAÇAKLARI TIKAMADAN SONRA YARIN ENFLASYON BUNU DA ERİTİR"

İnsanlar karnını doyuramazken siz nasıl saraylarda oturursunuz? ABD, dünyanın ülkesi ama başkanı bir sarayda değil evde oturuyor. İngiltere Başbakanı bir sokakta, o sokağın 10 numaralı evinde oturuyor. Ülkemizin kalkınması için daha yüksek ücretlere ihtiyaç var. Bunu nereden bulacağız? Bir israfı kaldıracağız. İsraf kalksın milyarlar tasarruf edeceğiz. İki yolsuzluk, üç ise yanlış yatırımlar. Biz şu 3 israf musluğunu kapatalım 100 milyarlar birikir. İşçi kardeşlerimize güzerl bir zam verdiler. Arkasından mecburen devlet memurlarına da bir oran verdiler. Bunların faydası yok. Kaçakları tıkamadan sonra yarın enflasyon bunu da eritir."

EKREM İMAMOĞLU: 21 YILDA GENÇLER ÖTEKİLEŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Samsun benim zihnimde gençlik demek. Mustafa Kemal adım attığında o gün 38 yaşına genç bir subaydı. Anadolu'nun kaderini sırtlamış ve zorlu bir yolculuğa çıkmıştı. Herkesten çok milletine güveniyordu. Özellikle gençlere güveniyordu. Onun için 19 Mayıs'ı genlere hediye etti. Gençlere güveniyordu, hayatta bazıları şeyleri anlamak için genç olmak gerekir. Ne yazık ki son 21 yılda gençler ötekileşti. Festivalleri, konserleri yasaklandı. Üniversiteler baskı altında tutuldu. Kısacası gençlerin yaşam sevgisini yok etmeye dönük bir süreç yaşattılar.

"48 SAAT KALDI"

Yarattıkları suni düşmanlıkları görüyoruz. Bize gülmeyi unutturdular. Ama biz sizi güldüreceğiz. Yönetici isen milletini mutlu edeceksin. Bu millet döver gibi söver gibi konuşanlardan bıkmadı mı? Bunların Atatürk'le sorunları olduğu için milletle de sorunları var. Köşeye sıkıştıklarında düşman yaratma derdindeler. 48 saat kaldı. 14 Mayıs günü millet bu iktidarı evine yollayacak. 14 Mayıs'ta sandıklar açıldığında demokrasi bayramı başlayacak. Buna inanın. Bu demokrasi bayramının mimarı siz olacaksınız sevgili gençler. Hiç endişe etmeyin, bunlar birçok safsata uyduruyorlar. İstanbul'a biz geldik ne oldu? 25 yılın üstüne biz geldik, her işe köstek olmalarına rağmen birçok projeyi bitirdik. 4 yıl önce seçilirken bize duyulan halk desteğinin en az 10 puan üstünde destek var. Şu iktidarı bize verin de görün. Bu fırsatı Millet İttifakı'na vermeye hazır mıyız?

"BİZİ SİSİ'YE BENZETİP SONRA DA GİDİP KUCAKLAŞTILAR"

Her seçim bu iktidardan benzer cümleleri duyuyoruz. 31 Mart'ta neler neler söylediler? Bizi Sisi'ye benzettiler sonra da gidip Sisi ile kucaklaştılar. Ne diyorlar 7 düvel 14 Mayıs'ı bekliyormuş? Bak ya dünyanın başka bir sorunu yokmuş da sizinle uğraşacaklar. Bunlar gülüyorum. Bunlar giderse devlet bitermiş. Hadi oradan, devleti çökerttiniz. Bu ülkenin gençleri mülakat adı altında ezdirdiniz. Memleketimizi tutarsız bir şekilde milyonlarca mülteciyle doldurdunuz. Ya siz gidince memleket gidince güzelleşecek.

"BİZİM KAYITLARIMIZ GERÇEK ONLARINKİ GİBİ FAKE DEĞİL"

O kadar haksızlık hukuksuzluk var ki... Sinan Ateş katledildi, halen aydınlatılamıyor. Sen ne yaptın? Bu ülkenin yetiştirdiği Gaffar Okkan'ı şehit eden anlayışı ittifaka kattın, İstanbul'dan da aday olarak koydun. Bizim kayıtlarımız gerçek, onların ki gibi fake değil. Lütfen izleyin, bu parti ne diyor biliyor musunuz? Anayasa'nın ilk 4 maddesine karşıyım diyor."

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

