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  4. Son dakika | İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e Akşener hepsini topa tuttu! "AK Parti'yle ittifak" iddiası: 'Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane!'

Son dakika | İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e Akşener hepsini topa tuttu! "AK Parti'yle ittifak" iddiası: 'Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane!'

31.01.2024 11:02 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İYİ Parti'nin seçim billboard'larına CHP'li belediyelerde izin verilmemesi Meral Akşener'i küplere bindirdi. İYİ Parti lideri, "Bu kez bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane!" derken esip gürledi. Akşener ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e de seslenip "Buna cevap vermek zorundasınız! Bunu benim kaldırmam mümkün değil" diyerek sitem etti.

Son dakika haberi: Seçimlere 2 ay kala Meral Akşener partisinin grup toplantısında sert mesajlar verdi. Akşener'in konuşmasının gündeminde İYİ Parti'nin seçim billboardlarına izin verilmemesi vardı. Öte yandan Akşener'in "Herkes haddini bilecek. AK Parti'yle dolaylı olarak ittifakı siz yapıyorsunuz, biz değil" sözleri konuşmasına damga vurdu.

"SONRA DA EŞ BAŞKANLIK DEYİNCE KIZIYORLAR"

Akşener Meclis'teki konuşmasında hayli hararetliydi. CHP'yi sert sözlerle hedef alan Akşener şunları kaydetti:

  • İstanbul, Ankara, İzmir'de billboardlar kiraladık. Ne hikmetse İstanbul'dan bir telefon gelmiş ve bunları asmayacaksınız demişler. Sonra da eş başkanlık deyince kızıyorlar.

ÇOK KONUŞULACAK 'SARAÇHANE' ÇIKIŞI

  • Birileri istiyor ki billboard'suz seçim kampanyası yapalım. Ama bu defa öncekilerden farklı ve ilginç olarak önümüze bu engeli çıkartan iktidar değil, ana muhalefet. Bizi sansürlemek isteyen saray değil belediye. Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane. Ya, ne kadar da ilginç değil mi! Maalesef oluyor.

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  • Sayın Kılıçdaroğlu buna cevap vermek zorundasınız! Biz sürünürken başımız dimdik gezdik. En fazla aldığımız yardım parasını ödediğimiz belediyelerin salonlarıdır. 2018'de beraber yol yürüdük, henüz seçime girmemişiz devletin para yardımı yok. Sayın Özel, sorun genel başkanınıza, belki bilmiyorsunuzdur. 2018'de CHP ve onun belediyelerinden İYİ Parti'ye bu seçim esnasında 1 lira 1 kuruş gelmiş midir, verilmiş midir? Bunun cevabını vereceksiniz! Bunu benim kaldırmam mümkün değil! Kendi imkanlarımızla sürünerek biz propaganda yaptık.

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  • Gelelim 2019'a, aynı şey olmuş mudur? 2019 olmadı, seçimler oldu. İstanbul ve Ankara kazanıldı, Adana, Antalya, Aydın kazanıldı. Sayın İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş, Sayın Karalar, ben sizi herhangi bir işle ilgili şu kişiye şu işi verin oradan para gelecek diye aradım mı?

"AK PARTİ'YLE İTTİFAKI SİZLER YAPIYORSUNUZ!"

  • Herkes haddini bilecek. Bunun hesabını vereceksiniz. AK Parti'yle ittifakları dolaylı olarak sizler yapıyorsunuz, bizler değil. Bu işin peşini bırakmayacağım.

  • Bunlar lafa gelince en büyük Atatürkçü kendileriymiş gibi yaparlar ama malum şer odağına şirin gözükmek için ismini bizzat Atatürk'ün verdiği vilayetin adını, Tunceli'yi söyleyemez.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Meral Akşener
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