Son dakika: İran'dan 'kara kutu' açıklaması!

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Abidzade, "Uçağın kalkışında bir gecikme oldu. Bu enteresandı. Kule ile pilotun konuşmalarına göre yakıt sorunu yoktu. Uçağın düşme nedeninin aydınlatılmasıyla ilgili çalışmalar 1-2 yıl sürecek. Olayın aydınlatılması için biz diğer ülkelerden yardım istedik." ifadelerini kullandı.

Abidzade ayrıca düzenlediği basın toplantısında İran’ın kara kutuda inceleme yapabilecek teknik düzeye sahip olduğunu belirterek, "Eğer kara kutu bir zarar görmüşse kara kutunun okunma işlemi başka bir ülkede yapılabilir" dedi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, yaptığı yazılı açıklamada İran Sivil Havacılık Kurumunun, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) kararlarına göre kaza inceleme komisyonu kurduğunu ve olayı şeffaf, dikkatli ve süratli şekilde incelediğini söylemişti.

"PİLOT YARDIM İSTEMEMİŞ"

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, yaptığı yazılı açıklamada, inceleme heyetinin hazırladığı ilk rapora göre, düşen uçağın pilotunun herhangi bir yardım çağrısında bulunmadığını ifade etmiş, uçağın iki kara kutusunun da yangında zarar gördüğünü kaydeden Abidzade, Chicago Sözleşmesi olarak da bilinen Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu'nun 13. maddesine göre üretici ABD, kayıtlı olduğu Ukrayna ve içinde vatandaşları bulunan İsveç ve Kanada'yı temsilci göndermeleri için davet ettiklerini aktarmıştı.