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  4. SON DAKİKA | İsrail'den Türkiye açıklaması! 1951 yılından bu yana bir ilk

SON DAKİKA | İsrail'den Türkiye açıklaması! 1951 yılından bu yana bir ilk

07.07.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İsrail'den flaş bir Türkiye açıklaması geldi. İsrail Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada Türkiye ile İsrail'in 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık anlaşması imzalayacağı duyuruldu. Açıklamada, anlaşma kararının, "İsrail Sivil Havacılık Otoritesi ile Türk kurumları arasındaki görüşmelerin ve Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli ile Türk mevkidaşı arasında birkaç ay önce yapılan görüşmenin ardından geldiği" belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | İsrail'den Türkiye açıklaması! 1951 yılından bu yana bir ilk

Son dakika: İsrail ve Türkiye, bugün imzalanacak yeni bir anlaşma ile iki ülke arasındaki havayolu trafiğini genişletiyor. İsrail yaptığı açıklamada 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık anlaşmasının imzalanacağını vurgulandı.

BUGÜN İMZALANACAK

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1951'den bu yana ilk kez ilişkileri güçlendirecek ve İsrailli hava yolu şirketlerinin Türkiye'ye uçuşlarının yeniden başlamasını sağlayacak yeni bir ikili havacılık anlaşması bugün imzalanacak.

Açıklamada, anlaşma kararının, "İsrail Sivil Havacılık Otoritesi ile Türk kurumları arasındaki görüşmelerin ve Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli ile Türk mevkidaşı arasında birkaç ay önce yapılan görüşmenin ardından geldiği" belirtildi.

Buna göre, iki ülke arasındaki anlaşmanın bir parçası olarak Türk şirketlerinin İsrail'e uçuşlarının yanı sıra İsrailli şirketlerin Türkiye'deki çeşitli noktalara uçuşları yeniden başlayacak.

İsrail Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli’nin sözlerine de yer verilen açıklamada, İsrailli Bakan, "Havacılık ilişkileri İsrail'in ekonomik kalkınması ve İsrail'in bölgesel konumunu korumak için stratejik bir araçtır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
İsrail Türkiye
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