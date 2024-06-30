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  4. SON DAKİKA | İzmir Torbalı'da tüp patlaması! Acı bilanço: 5 ölü, 57 yaralı var

SON DAKİKA | İzmir Torbalı'da tüp patlaması! Acı bilanço: 5 ölü, 57 yaralı var

30.06.2024 15:32
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30.06.2024 15:32
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Son dakika haberi: İzmir’in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi’nde bir binada patlama meydana geldi. Tüp patlaması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 57 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İzmir Valisi Süleyman Elban'dan ilk açıklamalar geldi. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir de patlamanın nedeniyle ilgili detayları duyurdu.

Son dakika: İzmir Torbalı'da meydana gelen patlama panik yarattı, ortalık savaş alanına döndü. Ayrancılar Mahallesi, Barış Manço Caddesi'ndeki bir şırdancıda saat 15.00 sıralarında patlama oldu. Patlamanın sanayi tipi tüpten kaynaklı olduğu belirtildi.

İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

BAKAN TUNÇ: '2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLMİŞTİR'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"İzmir’in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

5 KİŞİ ÖLDÜ, 57 YARALI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'ndeki patlamada 5 kişinin öldüğünü, 63 kişinin yaralandığını belirtti. Vali Elban, son yaptığı açıklamada yaralananların sayısını 57 olarak açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya patlamayla ilgili detayları ve can kaybı ile yaralı sayılarını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Bugün İzmir Torbalı’daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir kıraathanede ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve 36 personel sevk edilmiştir.

Patlamada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Konuya ilişkin tahkikat devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

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VALİ ELBAN'DAN İLK AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, olay yerinden yaptığı açıklamada "Sanayi tipi tüp patladı. Maalesef 4 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Şırdancıda sanayi tipi tüpün patlaması sonucu yaşanan bir olay. Tüpün patladığı binada hasar var. Çok sayıda yaralı var, durumu ağır olanlar da var. 20 kişiyi ekiplerimiz hastaneye kaldırdı. Kendi imkanlarıyla gidenler de olabilir. Kesin sayıyı biraz sonra vereceğiz" dedi.

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"SANAYİ TİPİ TÜPTEN GAZ KAÇAĞI"

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir bir başka açıklamasında da olayla ilgili şu detayları aktardı:

"Burada bir dükkanda sanayi tipi tüpten bir gaz kaçağından kaynaklı olduğu söyleniyor. İnanılmaz derecede zarar vermiş durumda binalara. Gaz kaçağı diye konuşuluyordu ama tüp olduğu söyleniyor şu an yetkililer tarafından. 3 tane kaybımız vardı, şimdi bir kaybımız daha geldi 4 oldu toplam kaybımız. Bir şırdan, sakatat dükkanından kaynaklandığı söyleniyor. 20 civarında yaralımız var. 2 tane daha ağır yaralı olduğu bilgisi geldi bana."

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CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restorandaki patlamada hayatını kaybeden 4 kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir restoranda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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