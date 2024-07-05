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Son dakika | Kayseri'deki olaylı gecede Türkiye genelinde 28 tutuklama! 'Ayaklanma' paylaşımı için de harekete geçildi

05.07.2024 12:43
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Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de yaşanan olaylı gece hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya olaylar kapsamında gözaltına alınan 885 kişiden 13'ünün tutuklandığını duyurdu. Yerlikaya ayrıca dün akşam sosyal medyada dolaşan 'ayaklanma' ve Suriyeliler hakkındaki paylaşımla ilgili de harekete geçildiğini belirtti.

Son dakika | Kayseri'deki olaylı gecede Türkiye genelinde 28 tutuklama! 'Ayaklanma' paylaşımı için de harekete geçildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Buradan basın açıklaması yapan Bakan Yerlikaya Türkiye'nin gündemindeki son olaylara ilişkin gelişmeleri açıkladı.

KAYSERİ'DEKİ OLAYLI GECE: TÜRKİYE GENELİNDE 28 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Kayseri'de 885 şahıs gözaltına alındı, bunlardan 13 tanesi tutuklandı. Kayseri'de gözaltına alınan şahıslarda 50 farklı suç bulunuyor. Türkiye genelinde ise 1065 şahıs gözaltına alındı. Bunların 28'i tutuklandı.

  • Göçmen konusunda sosyal medyada provokasyon yaşanıyor. Bot hesapların oranı yüzde 38'e çıktı. Kayseri'deki olaylarla ilgili provokatif içerikli 189 hesap yöneticisi tespit edildi. Bunların 12'si tutuklandı.

'AYAKLANMA' PAYLAŞIMI İÇİN SUÇ DUYURUSU

  • Dün akşam yabancı düşmanlığı yayarak karışıklık yaratmaya çalışıldığını gördük. Provokatif eylem yapan 189 kişi tespit edildi. Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına, nefret söylemine asla müsaade etmeyiz. Çocukları kullanarak perde arkasından "Ayaklanmaya başlıyoruz" türünde mesajlar yayınlandı. Aynı hesaptan geçici koruma altındaki Suriyelilerin kimlik bilgileri yayınlandı.

  • Sosyal medyada paylaşılan verilerin 8 Eylül 2022 tarihinden önceki veriler olduğunu tespit ettik. Göç İdaresi Başkanlığımız bu tarihten sonra yaptığı güncel verileri sosyal medyada dolaşan o bilgilerle pek çoğunun uyuşmadığını gördük. Göç İdaresi Başkanlığımız Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Express

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Ali Yerlikaya
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