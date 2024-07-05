Son dakika | Kayseri'deki olaylı gecede Türkiye genelinde 28 tutuklama! 'Ayaklanma' paylaşımı için de harekete geçildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Buradan basın açıklaması yapan Bakan Yerlikaya Türkiye'nin gündemindeki son olaylara ilişkin gelişmeleri açıkladı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
Kayseri'de 885 şahıs gözaltına alındı, bunlardan 13 tanesi tutuklandı. Kayseri'de gözaltına alınan şahıslarda 50 farklı suç bulunuyor. Türkiye genelinde ise 1065 şahıs gözaltına alındı. Bunların 28'i tutuklandı.
Dün akşam yabancı düşmanlığı yayarak karışıklık yaratmaya çalışıldığını gördük. Provokatif eylem yapan 189 kişi tespit edildi. Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına, nefret söylemine asla müsaade etmeyiz. Çocukları kullanarak perde arkasından "Ayaklanmaya başlıyoruz" türünde mesajlar yayınlandı. Aynı hesaptan geçici koruma altındaki Suriyelilerin kimlik bilgileri yayınlandı.