SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Türkiye'nin çok net bir ahlak sorunu var

Son dakika: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan paylaştığı videolarına devam ediyor. Daha önce bürokratlar, kadın hakları ve gençlerle ilgili paylaşım yapan Kılıçdaroğlu bu kez Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili bir video paylaştı. Ahlak üzerine vurgular yapan Kılıçdaroğlu hükümetin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili politikasını eleştirerek, "Türkiye’nin onurunu Suudi Konsolosluğunun bahçesine gömenler, devletin temellerini sarstılar." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Twitter'dan paylaştığı video şu şekilde:



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu saat 22.00 sularında paylaştığı videoyu, "Ahlâk, devletin temelidir. Türkiye’nin onurunu Suudi Konsolosluğunun bahçesine gömenler, devletin temellerini sarstılar. Gelin bu gece, bu acı meseleyi konuşalım…" notuyla duyurdu.

Ahlâk, devletin temelidir. Türkiye’nin onurunu Suudi Konsolosluğunun bahçesine gömenler, devletin temellerini sarstılar. Gelin bu gece, bu acı meseleyi konuşalım… pic.twitter.com/J388z911Oc — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 20, 2022

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:



Ahlaklı olmak için dindar olmanıza gerek olmayabilir ama gerçek bir dindar olmanız için ahlaklı olmanız şart. Bugün Erdoğan "İsrail ile ilişkilerimiz başkadır, Kudüs başkadır" dediğinde bu konuyla ilgili olarak sizlere seslenme ihtiyacı duydum. Çünkü bu sorun Türkiye'nin sorunu haline gelmiş durumda. Belki de Türkiye'nin en büyük sorunu "o başka bu başka" anlayışıdır. Onun için bazı çok zengin ülkeler bu anlayış yüzünden hiç değer görmezler. Kabile devleti ile anılırlar. Kendini bir şey ile tanımlamak ama insan varlığının en önemli şartı olan ahlak kısmını da önemsememek... Yani Mevlana'nın deyimiyle cebi zengin ruhu fakir olan insan olmak...

"RANDEVU İSTEDİM"

Türkiye'yi buraya getiren işte bu fiyat biçen değer bilmeyen zihniyettir. Ahlaklı olmadan dindar olmadı durumundadır. Ne olursak olalım ahlaklı olalım. Bu arada Cemal Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim. Mavi Marmara şehitlerinin yakınlarından da isteyeceğim.

Bu saray ve şurekası onurumuza fiyat biçiyor. Çünkü değer bilmiyor. Ne olursanız olun neye inanırsanız inanın topraklarınızda korkunç bir cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı'ya fiyat biçemezsiniz. Mavi Marmara şehitlerine bir fiyat biçemezsiniz. Biçerseniz fiyatı kadar algılanırsanız. Değer görmezsiniz.

Türkiye'nin dindar, sofu, sofi, inançlı inançsız sorunu yok. Türkiye'nin çok net bir ahlak sorunu var.

Sana gelince Erdoğan, sen Kaşıkçı davası ile bu devletin memleketin egemenliğini sattın. Türkiye'nin onurunu Suudi Konsolosluğu'nun bahçesine gömdün sen, utanmalısın!

