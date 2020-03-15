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  4. Son dakika! KKTC’de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 6’ya çıktı

Son dakika! KKTC’de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 6’ya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 09:34 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 6'ya çıktı.

Son dakika! KKTC’de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 6’ya çıktı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de son yapılan 4 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını söyledi. Bakan Pilli, ülkedeki yeni koronavirüs vakasının İngiltere’den gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.

VAKALAR ARASINDA 2 KKTC VATANDAŞI VAR

Otellerde gözlem altında tutulan turistlerden 3’üne yapılan testlerin ise negatif çıktığını ifade eden Sağlık Bakanı Pilli, koronavirüs hastalarının genel durumun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

KKTC'de koronavirüs teşhisi konulan kişilerin 4'ü turist, 2'si ise KKTC vatandaşı.

(DHA)

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