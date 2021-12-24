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  4. Son dakika: Mansur Yavaş mazot yardımı için tarih verdi

Son dakika: Mansur Yavaş mazot yardımı için tarih verdi

24.12.2021 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da düzenlenen İYİ Parti kongresine katıldı. Yoksulluk başlıklı panelde konuşan Mansur Yavaş, "Tarıma teşvik için, ilk defa arpa ve buğday verdik. Nisan 2022 itibarıyla mazot yardımı da yapacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Mansur Yavaş mazot yardımı için tarih verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği 'Kalkınma Kongresi'nde konuştu.

"TOPLUM ARTIK BÜYÜK BİR KISMI ŞEHİRLERDE YAŞIYOR"

'Kapsayıcılık' başlıklı panelde konuşan İmamoğlu “Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan grup yaklaşık 5-6 yaştan başlayan 30 yaşa kadar giden gruptur. Aynı zamanda dünya ekonomisinin en kıymetli tariflerinden birisi kapsayıcılık tarifi. Toplum artık büyük bir kısmı şehirlerde yaşıyor. Kırsal ne yazık ki çok hızlı terk ettik. Bir de bizim kentleşmemizin tarihçesi çok yakın. Yani baktığınızda 30-40 yıl içerisinde hızlı bir biçimde kırsaldan kentte göç ettik. Kırsaldaki sistem somut tespitlerden uzak. Orada farklı bir ferahlık var. Hem istihdam ekonomisi hem gelir ekonomisi açısından öyle. Çünkü tarım ana geçim kaynağı. Tarım, çok enteresan bir tarifle tanımlanır; bir sünger gibidir aslında. İstihdamda ve ekonomide onun kendi ağırlığının misli misli fazlası suyu taşır ya sünger. Aslında toplumda o istihdamı besleyen güçlü yapısı vardı tarımın kırsalda. Ne yazık ki şimdi onu da
kaybetti" dedi.

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"NİSAN 2022'DE MAZOT YARDIMI DA YAPACAĞIZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Yoksulluk' başlıklı panelde konuştu.
Mansur Yavaş, "İşsiz gelenlerin, uygulanan politikalar nedeniyle hayvancılığı üretimi bırakıp şehre gelen insanların sizden hep iş bekliyor. Aslında bunların en iyi bildiği iş var tarım. Bunu teşvik etmek lazım. İlk defa arpa ve buğday tohumu verdik. Aynı zamanda Nisan 2022'de mazot yardımı da yapacağız. Bunlar Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı küçük çiftçiler. Sonra belediyenin büyük bir arazisi var. Orada rekreasyon alanı yapıyoruz 2600 dönüm. Orada silaj üretimi yaptık. 3 bin ton. Onu da hayvancılık yapanlara ücretsiz dağıtıyoruz. Aile çiftliklerine dağıtıyoruz. Bu şekilde teşviklerle onların üretime devam etmelerini sağlıyoruz. En büyük sorun gübre. Rakamlar çok arttı. Şu anda belediyemizin bir şirketi gübre ithal etmek istiyor yurt dışından. Eğer ithal edersek, gübreyi de vermek suretiyle tarıma desteğin nasıl verildiğini, verildiği zaman ne olacağını, Türkiye'ye örnek olacak şekilde hem istihdam sağlayacağını hem gelir elde edeceğini göstermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

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"GERÇEK SAYI 21 BİNİN BİRAZ ÜZERİNDE"

Panel sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “ AK Parti'nin grup başkanvekili 'İstanbul'da 45 bin' dedi. Aradan iki hafta geçti. İçişleri bakanı mecliste '33 bin' dedi. Şimdi yine kendisi '45 bin' diyor. Gerçek sayı 21 binin biraz üzerinde. Bu insanların nasıl işe alındığı tek tek, kalem kalem belli. Gelelim terörist meselesine ben 10 gün önce İçişleri bakanına yazı yazdım. Bu 500 küsür terörist dediği sayı kimdir, kimlerdir? Biz de bilelim. Aynı zamanda devletin kurumlarından bu insanlar temiz kâğıdı alıp bizde işe başlıyor. Bunun terörist olduğunu ifade edip, bunu afişe edip, birilerine terörist damgası vuran bir kısım medyayı da kınıyorum. Yani o insanların terörist diye fotoğraflarını yayınlıyorlar. Devletin bakanı çıkıp 500 küsür kişinin listesi var elimizde diyor. Sayın Cumhurbaşkanı kendisine verilen yalan yanlış ifadelere göz yummasın diye, bizimle irtibat kursun diye bugün sabah saatlerinde mektubumu yolladım. Oradan net gerçek bilgileri görebilir" diye konuştu. (DHA)

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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu İYİ Parti

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