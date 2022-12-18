Son dakika | MHP lideri Bahçeli 2023 seçimleri için "Hedefimiz" diyerek açıkladı: Açık ara farkla...

2023'te tarihi bir seçim yapacağız. Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Vakit anbean yaklaşmakta, çember günbegün daralmaktadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibarıyla çok güçlü bir MHP grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tezahür etmesidir.