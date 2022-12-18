Son dakika | MHP lideri Bahçeli 2023 seçimleri için "Hedefimiz" diyerek açıkladı: Açık ara farkla...

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de "2023'e Doğru Aday Belli Karar Net" temalı mitinginde gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan noktalar şöyle:
Milletlerin tarihlerinde kritik ve stratejik dönüm noktaları vardır.
Kendimize güveniyor, aziz milletimize gönülden inanıyoruz. Türkiye’yi oyunların kurgulandığı, müdahale edilir bir ülke olmaktan çekip çıkartmak istiyoruz.
2023'te lider ülke Türkiye'nin müjdesi Cumhuriyet'in müstesna kazanımları kuvveden fiile, fikirden eyleme geçecektir. İnancımız, irademiz budur. Durmayacağız, en ufak durgunluk emaresi göstermeyeceğiz.
2023'te tarihi bir seçim yapacağız. Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Vakit anbean yaklaşmakta, çember günbegün daralmaktadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibarıyla çok güçlü bir MHP grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tezahür etmesidir.