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Son dakika | MHP lideri Bahçeli 2023 seçimleri için "Hedefimiz" diyerek açıkladı: Açık ara farkla...

18.12.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'deki konuşmasında "2023'te tarihi bir seçim yapacağız" derken "Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibarıyla çok güçlü bir MHP grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tezahür etmesidir" ifadelerini kullandı.

Son dakika | MHP lideri Bahçeli 2023 seçimleri için "Hedefimiz" diyerek açıkladı: Açık ara farkla...

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de "2023'e Doğru Aday Belli Karar Net" temalı mitinginde gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

"TÜRKİYE ZİLLETE DÜŞEREK ZİYAN OLMAYACAKTIR"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan noktalar şöyle:

  • Milletlerin tarihlerinde kritik ve stratejik dönüm noktaları vardır.

  • Kendimize güveniyor, aziz milletimize gönülden inanıyoruz. Türkiye’yi oyunların kurgulandığı, müdahale edilir bir ülke olmaktan çekip çıkartmak istiyoruz.

  • Bu ittifak işgal ve istila girişimlerinin karşısında yer almış, her kalkışmaya canla başla, kahramanca direniş göstermiş, bundan sonra da göstermeye aynı kararlılıkla devam edecektir. Türkiye zillete düşerek ziyan olmayacak, aciz ve zayıf hale gerilemeyecektir.

"HEDEFİMİZ SAYIN ERDOĞAN'IN AÇIK ARA FARKLA TEKRAR SEÇİLMESİDİR"

  • 2023'te lider ülke Türkiye'nin müjdesi Cumhuriyet'in müstesna kazanımları kuvveden fiile, fikirden eyleme geçecektir. İnancımız, irademiz budur. Durmayacağız, en ufak durgunluk emaresi göstermeyeceğiz.

  • 2023'te tarihi bir seçim yapacağız. Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Vakit anbean yaklaşmakta, çember günbegün daralmaktadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibarıyla çok güçlü bir MHP grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tezahür etmesidir.

  • Zillet ittifakı oyun içinde oyun, yalan rüzgârı, dedikodu yatağıdır. Bu ittifakı oluşturan proje partilerin tek gayesi Türkiye'nin ilerleyişini durdurmaktır. CHP ve 6'lı masa tamamıyla yabancıların güdümündedir. Milyon dolarla görevlendirilmiş danışmanlara bel bağlayacak kadar siyasi gerçeklerinden kopmuş bir partinin milletimizin yanında olması imkansızdır. Kılıçdaroğlu pusulayı kaybetmiş, istikameti şaşmıştır. Türkiye'ye ABD'den ve İngiltere'den bakan, milletimizin hassasiyetleriyle bütünüyle ters düşen Kılıçdaroğlu'nun kiralık akıl hocaları Atatürk'ün partisinin kılavuz kaptanı haline gelmiştir.
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