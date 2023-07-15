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  4. SON DAKİKA | MİT'ten operasyon! Heysem Cuma etkisiz hale getirdi

SON DAKİKA | MİT'ten operasyon! Heysem Cuma etkisiz hale getirdi

15.07.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te düzenlediği operasyonda 2020'de 40 sivilin hayatını kaybettiği Afrin saldırısının sorumlusu PKK/KCK-PYD/YPG'li terörist Heysem Cuma'yı etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA | MİT'ten operasyon! Heysem Cuma etkisiz hale getirdi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/KCK-PYD/YPG Münbiç istihbarat yapılanması içerisinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüten, Fırat Kalkanı harekat alanı başta olmak üzere harekat bölgelerine örgüt tarafından eylem amacıyla yapılan malzeme aktarımından sorumlu olan Heysem Abu Dahham kod adlı Heysem Cuma'nın bir süre önce Münbiç şehir merkezine geldiği istihbaratı alındı.

9 TEMMUZ'DA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Cuma, MİT tarafından 9 Temmuz'da Münbiç şehir merkezinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

40 SİVİL HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Terörist Heysem Cuma'nın, Cerablus'ta 2019'da 3'ü motosiklet, 2'si otomobille gerçekleştirilen bombalı saldırılar ile 28 Nisan 2020'de Afrin şehir merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü yakıt tankeri ile düzenlenen ve 11'i çocuk, 40 sivilin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı saldırının sorumlusu olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
terörist MİT

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