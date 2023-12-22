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Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı

22.12.2023 22:06 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin ise yaralandığını duyurdu. Açıklamada 4 teröristin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz.


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