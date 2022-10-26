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  4. Son Dakika: NATO'dan flaş açıklama! Stoltenberg, Türkiye'ye geleceğini duyurdu

Son Dakika: NATO'dan flaş açıklama! Stoltenberg, Türkiye'ye geleceğini duyurdu

26.10.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin süreç devam ederken NATO'dan önemli bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve İsveç arasındaki iş birliğinden memnuniyet duyduğunu belirterek, yakın gelecekte Türkiye'ye gidip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: NATO'dan flaş açıklama! Stoltenberg, Türkiye'ye geleceğini duyurdu

Son dakika haberi: Stoltenberg, Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca ile NATO karargahında görüştükten düzenlediği basın toplantısında konuştu. Bir soru üzerine, Ukrayna'daki savaşın ne kadar süreceği konusunda spekülasyon yapmayacağını belirten Stoltenberg, "Ne kadar sürerse sürsün, Ukrayna'yı desteklemeye hazırız." dedi.

Stoltenberg, "Ukrayna'nın müzakere masasında neler başarabileceğinin tamamen savaş alanındaki güce bağlı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla askeri destek sağlayarak müzakere masasında onların elini güçlendirmemiz gerekiyor ve NATO müttefiklerinin yaptığı da tam olarak bu." diye konuştu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili soruyu ise Stoltenberg, "İsveç ve Türkiye'nin ortak muhtırayı uygulamak için birlikte çalışmalarını memnuniyetle karşılıyorum." şeklinde yanıtladı.

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"YAKIN ZAMANDA TÜRKİYE'YE GİDECEĞİM"

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini anımsatan Stoltenberg, "Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için ben de Türkiye'ye gideceğim." ifadesini kullandı.

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Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinin, 30 üye ülkenin parlamentosunda onaylanacağından emin olduğunu kaydetti. (AA)

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