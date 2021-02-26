Son Dakika: Normalleşme hangi illerde olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulumuzun çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek. Orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde ne konumda olduğunu orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek. Sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne adımlar atarız, otellere varıncaya kadar ne yapmamız gerekiyor, bunların kararını Kabine Toplantısı'nda ele alacağız.

KANAL İSTANBUL TARTIŞMASI

Çevre Şehircilik bakanlığı her türlü adımı atmış bulunuyoruz. Bu proje ta benim Büyükşehir Belediye Başkanlığıma dayanan bir projedir. Hala ana muhalefet 'Yaptırmayız, istemeyiz...' Yahu siz neyi istiyorsunuz ki.. Sel felaketi oldu, İzmir ne hale geldi biliyorsunuz. İstanbul ne hale geldi, görüyorsunuz. Tedbirleri var mı? Çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamanki gibi artmaya başladı. Sen belediye başkanı değil misin? Bu çöpler neden kaldırılmıyor. İnadına ifadesini ben İstanbul'a güzellik kazandıracağız, yeni değil, projemiz hazırdır, bu projeyi Karadeniz'e Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz. Dünya da bu projeyi hayran hayran izleyecek. Ana muhalefetin icraatı yok.



