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  4. Son Dakika: Normalleşme hangi illerde olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Normalleşme hangi illerde olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

26.02.2021 14:50 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Normalleşme hangi illerde olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart'ta başlaması planlanan yeni dönemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 'Normalleşme hangi illerde olacak? Kısıtlamalar kalkacak mı?' sorularına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na işaret etti. Erdoğan, "Lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne adımlar atarız, otellere varıncaya kadar ne yapmamız gerekiyor, bunların kararını Kabine Toplantısı'nda ele alacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. 1 Mart'ta başlaması planlanan 'yerinde karar' dönemi için pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nı işaret eden Erdoğan, Kanal İstanbul ve Ermenistan'daki darbe girişimiyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

ERMENİSTAN'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ

Darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz mümkün değil. Askerin devreye girmek suretiyle adeta darbe çığırtkanlığına girmesi kabul edilebilir değil. Bütün mesele yönetim değişikliğine gidilecekse Ermenistan halkı yapar.

KISITLAMALAR KALKACAK MI?

Bilim Kurulumuzun çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek. Orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde ne konumda olduğunu orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek. Sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne adımlar atarız, otellere varıncaya kadar ne yapmamız gerekiyor, bunların kararını Kabine Toplantısı'nda ele alacağız.

1 Mart'ta başlayacak 'yerinde karar' dönemi için gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi (Kabine toplantısı ne zaman?)1 Mart'ta başlayacak 'yerinde karar' dönemi için gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi (Kabine toplantısı ne zaman?)

KANAL İSTANBUL TARTIŞMASI

Çevre Şehircilik bakanlığı her türlü adımı atmış bulunuyoruz. Bu proje ta benim Büyükşehir Belediye Başkanlığıma dayanan bir projedir. Hala ana muhalefet 'Yaptırmayız, istemeyiz...' Yahu siz neyi istiyorsunuz ki.. Sel felaketi oldu, İzmir ne hale geldi biliyorsunuz. İstanbul ne hale geldi, görüyorsunuz. Tedbirleri var mı? Çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamanki gibi artmaya başladı. Sen belediye başkanı değil misin? Bu çöpler neden kaldırılmıyor. İnadına ifadesini ben İstanbul'a güzellik kazandıracağız, yeni değil, projemiz hazırdır, bu projeyi Karadeniz'e Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz. Dünya da bu projeyi hayran hayran izleyecek. Ana muhalefetin icraatı yok.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan

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