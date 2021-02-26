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1 Mart'ta başlayacak 'yerinde karar' dönemi için gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi (Kabine toplantısı ne zaman?)

26.02.2021 08:56 | Son Güncelleme:
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1 Mart'ta başlayacak 'yerinde karar' dönemi için gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi (Kabine toplantısı ne zaman?)

1 Mart'ta başlaması planlanan 'yerinde karar' dönemi öncesi kritik Bilim Kurulu toplantısı dün gerçekleşti. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Bilim Kurulumuzun çalışmasını sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kabineye arz edeceğim.' dedi. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından gözler Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısına çevrildi. Peki kabine toplantısı tarihi belli oldu mu? Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün? İşte detaylar....

Kabine Toplantısı’nın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Dün Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olduğunu her hafta bilmiş olacak. İki haftada bir de uygulama ile ilgili hangi ilin, hangi kararı alması gerektiği de zaten belli olmuş olacak. Bununla ilgili eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar, pazartesi günü kabinede gündeme alınmış olacak. Bilim Kurulumuzun çalışmasını sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kabineye arz edeceğim. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız gerektiğinde, tensip buyurursa açıklarlar.’ dedi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Koca'nın açıklamaları sonrası gözer Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kritik toplantının 1 Mart pazartesi günü yapılması beklenirken, kabine toplantısının hangi gün ve tarihte düzenleneceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Öte yandan son toplantı 17 Şubat’ta yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmış, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı sonrası Erdoğan alınan kararları açıklanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Koca bilim kurulu Sağlık Bakanı

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