HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Öğretmen, polis, memur olmak isteyenler merakla bekliyordu... Erdoğan duyurdu: 'Kamuya işe alımlarda mülakatı kaldıracağız'

SON DAKİKA | Öğretmen, polis, memur olmak isteyenler merakla bekliyordu... Erdoğan duyurdu: 'Kamuya işe alımlarda mülakatı kaldıracağız'

11.04.2023 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 14 Mayıs için AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kamuda iş alımlarla ilgili 'mülakat' müjdesi geldi. Öğretmen, polis, memur olmak isteyenleri yakından ilgilendiren haberi duyuran Erdoğan; "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız." diye konuştu.

Son dakika: AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı. 14 Mayıs seçimleri öncesi atılacak adımları tek tek duyuran Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasında 'mülakat' detayı gündem oldu. Öğretmen, polis, memur olmak isteyenlerin sınavların ardından girdikleri mülakat sistemiyle ilgili yeni bir karar alındı.

ERDOĞAN'DAN 'MÜLAKAT' MÜJDESİ

AK Parti seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonuna bir kez daha vurgu yaparak müjdeleri peş peşe sıraladı.

AA-20230411-30821780-30821778-CUMHURBASKANI_VE_AK_PARTI_GENEL_BASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN

"KAMUYA ALIMLARDA MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ"

Gençlere yönelik atılacak adımlarla dikkat çeken beyannamede 'mülakat' detayı gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kurumlarında işe alımlarda mülakatların kaldırılacağını duyurdu.

AA-20230411-30821860-30821858-AK_PARTI_SECIM_BEYANNAMESI_VE_MILLETVEKILI_ADAY_TANITIM_TOPLANTISI

ALIMLAR SINAVDAKİ BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE YAPILACAK

İşsizlik oranını yüzde 7'ye çekeceklerinin altını çizen Erdoğan "Kadın ve genç istihdamına özel önem vermeyi sürdüreceğiz. Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız." diye konuştu.

ak-parti-beyanname-banner

Erdoğan'ın 'mülakatı kaldıracağız' açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan startı verdi! Vaatleri tek tek duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan startı verdi! Vaatleri tek tek duyurdu
AK Parti seçim beyannamesinde ortaya çıktı! Faizsiz kredi desteği yolda AK Parti seçim beyannamesinde ortaya çıktı! Faizsiz kredi desteği yolda


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmenden 5 öğrenciye istismar! Kendini bakın nasıl savunduÖğretmenden 5 öğrenciye istismar! Kendini bakın nasıl savundu
Tacizciye sokak ortasında meydan dayağı! Çığlıklarını duyan koştuTacizciye sokak ortasında meydan dayağı! Çığlıklarını duyan koştu
Dünya savunma sanayii için tarihi gün: TCG Anadolu göreve hazır!Dünya savunma sanayii için tarihi gün: TCG Anadolu göreve hazır!
Anahtar Kelimeler:
mülakat ak parti erdoğan kamu

En Çok Okunan Haberler

Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik!

Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik!

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Herkese çağrı yaptı! Çok konuşulacak e-Devlet açıklaması

Herkese çağrı yaptı! Çok konuşulacak e-Devlet açıklaması

AK Partili Tomakin hakkında karar verildi!

AK Partili Tomakin hakkında karar verildi!

CHP'den milletvekili adayı olamamıştı! Kararını sosyal medyadan duyurdu

CHP'den milletvekili adayı olamamıştı! Kararını sosyal medyadan duyurdu

Erdoğan ile Selçuk Bayraktar arasındaki diyalog gündem oldu!

Erdoğan ile Selçuk Bayraktar arasındaki diyalog gündem oldu!

İlginizi Çekebilir

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

7 farklı meslektaşıyla yasak aşk yaşıyordu! Kocasına yakalanınca...

Kardeşinin köpeğine yemek vermek istemişti! Bir anda saldırınca...

Kardeşinin köpeğine yemek vermek istemişti! Bir anda saldırınca...

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Ayakkabıda rahatlığı önemseyenler buraya! Çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

Levi's, Tommy Hilfiger, Champion... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Levi's, Tommy Hilfiger, Champion... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.