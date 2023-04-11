SON DAKİKA | Öğretmen, polis, memur olmak isteyenler merakla bekliyordu... Erdoğan duyurdu: 'Kamuya işe alımlarda mülakatı kaldıracağız'

Son dakika: AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı. 14 Mayıs seçimleri öncesi atılacak adımları tek tek duyuran Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasında 'mülakat' detayı gündem oldu. Öğretmen, polis, memur olmak isteyenlerin sınavların ardından girdikleri mülakat sistemiyle ilgili yeni bir karar alındı.

ERDOĞAN'DAN 'MÜLAKAT' MÜJDESİ

AK Parti seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonuna bir kez daha vurgu yaparak müjdeleri peş peşe sıraladı.

"KAMUYA ALIMLARDA MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ"

Gençlere yönelik atılacak adımlarla dikkat çeken beyannamede 'mülakat' detayı gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kurumlarında işe alımlarda mülakatların kaldırılacağını duyurdu.

ALIMLAR SINAVDAKİ BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE YAPILACAK

İşsizlik oranını yüzde 7'ye çekeceklerinin altını çizen Erdoğan "Kadın ve genç istihdamına özel önem vermeyi sürdüreceğiz. Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız." diye konuştu.

Erdoğan'ın 'mülakatı kaldıracağız' açıklaması sosyal medyada gündem oldu.



