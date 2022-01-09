Son dakika! Ölü sayısı korkunç boyutlarda! New York'ta 19 katlı binada yangın

Son dakika haberi! ABD’nin New York kentinde bulunan Bronx bölgesinde 19 katlı bir apartmanın 3’üncü katında yangın çıktı. Yangın sonrası çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) tarafından yapılan açıklamada, yangına yaklaşık 200 itfaiyeci ile müdahale edildiği belirtildi.

NEW YORK TARİHİNİN EN BÜYÜK FACİALARINDAN BİRİ

ABD medyasının aktardığına göre 19 katlı bir binada çıkan yangında en az 19 kişi hayatını kaybetti. Yangında duman zehirlenmesi sonucu çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. New York tarihinin en büyük yangın facialarından biri olarak kayıtlara geçen olayda hayatını kaybedenler arasında dokuz çocuğun bulunduğu öğrenildi.

"HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN 32 KİŞİ VAR"

Olay yerinde konuşan Belediye Başkanı Eric Adams, "Bu New York şehrinin korkunç, acılı bir anı. Sayılar korkunç. Hayati tehlikesi bulunan 32 kişi var" ifadelerini kullandı.

OLAY 1990'DA 87 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGINA BENZETİLDİ

İtfaiyecilerin her katta kurbanlara rastladığını aktaran Nigro, kurbanların bazılarının kalbi ve solunumu durmuş halde binadan çıkartıldığını ifade etti. Nigro, yangını 1990 yılında eski kız arkadaşıyla tartışıp kulüpten atılan bir adamın binayı ateşe vermesiyle 87 kişinin ölümüne neden olan Happy Land Sosyal Kulüp yangınına benzetti. Nigro, yangının binanın ikinci ve üçüncü katlarını kapsayan dubleks bir dairede çıktığını ve ekiplerin müdahale sırasında dairenin kapısını açık bulduğunu belirterek, bunun yangının hızlanmasına ve dumanın hızla yukarı katlara doğru yayılmasına neden olduğunu açıkladı.

