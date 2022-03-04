SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 9'uncu gün! Rusya duyurdu, ülke genelinde yasaklandı

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna 'ya yönelik müdahalesinde 9'uncu gün! Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaliyle ilgili olarak peş peşe açıklamalar geliyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak "Rusya'nın müzakerelerdeki pozisyonunu açıkça anladık bu nedenle daha rahat çalışıyoruz" dedi. Ayrıca Rusya, sosyal medya platformu Facebook'a ülke içerisinden erişiminin tamamen engellendiğini duyurdu. Öte yandan merakla beklenen üçüncü tur görüşmeleri için tarih verildi.

G7 Dışişleri Bakanları, ortak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Rusya'nın Ukraynalı sivillere ve altyapıya yönelik saldırılarını kınıyoruz. Rusya özellikle nükleer santrallerin bulunduğu bölgelerde saldırılarını durdurmalı. Belarus'taki Lukaşenko rejiminin de destek verdiği Rus saldırganlığına yönelik ağır yaptırımlarımız sürecek. Rusya'nın Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılarından endişe duyuyoruz. Saldırıları düzenleyenler savaş suçlarından sorumlu tutulacak" denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Zelenski, "İstikrarlı desteği için Türkiye'ye minnettarız. Rusya Federasyonu tarafından devam eden saldırganlık ve nükleer terörizm hakkında Erdoğan'a bilgi verdim. Çatışmalara bir son vermeliyiz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Biden göreve geldiğinde önceliği AB ile ortaklığımızı canlandırabilmekti. Yaptığımız her şey vatandaşlarımızın hayatını etkiliyor. Başkan Putin'in seçeneği ne olursa olsun bu haksız saldırıya karşı ve bu savaşa karşı biz birlikteyiz. İki savaş sonrası barış ve güvenlik için herkes için önemli olan prensipler var. Bir ülke bir başka ülkenin sınırlarını güç kullanarak değiştiremez. Etki alanı durumunu geçtik bile. Bu tam da pandoranın kutusunu açmak anlamına gelir, bela anlamına gelir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, "Zelenski Ukrayna'nın toprak bütünlüğü mücadelesini önemsiz gösteren tavizler vermeyecek. Rusya'nın müzakerelerdeki pozisyonunu açıkça anladık bu nedenle daha rahat çalışıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Maximilian Kall, yaptığı açıklamada, ülkedeki aşırı sağcıların Ukrayna'da savaşmak istediğini belirterek, Alman güvenlik birimlerinin bu çevrelerden vatandaşların çatışmalara katılmak için bölgeye gittiği bilgisine sahip olduğunu aktardı.

"Daha kötü saldırılar olacak, daha kötüsünü göreceğiz. NATO mukabele gücünü hazırlıyoruz. NATO bir savunma amaçlı bir kuruluş. Biz savunma için buradayız. Savaşın Ukrayna'nın dışına taşmasını önlemek istiyoruz. Gürcistan ve Bosna Hersek risk altında."

Kremlin'den Ukrayna'da devam eden çatışmalarla ilgili yeni açıklama: "Bundan sonra ne olacağı Ukrayna'nın tavrına bağlı. Ukrayna tarafına çözümün nasıl olacağını anlattık."

14:30

PUTİN ÖZELLİKLE SALDIRI EMRİ VERDİ! 'AMAÇ ELEKTRİĞİ KESMEK'

Rus ordusunun karadan nükleer santralleri kuşatması bekleniyordu fakat havadan atak yapıldı. NTV canlı yayınına bağlanan Ahmet Yeşiltepe, Ukrayna halkı için Zaporijya'nın çok önemli olduğunu bölgede havanın çok soğuk olduğunu eğer enerji ve elektrik gelmezse halkın çökeceğini Putin'in bunu planladığını ifade etti.

'Burada gerçekleşecek bir kaza Çernobil'den on kat daha büyük hasara yol açar. Orası Rus ordusunun en başından beri hedefleri arasındaydı. Ukraynalı siviller, orduyla işbirliği yaparak çelikten duvar ördü. Tankların ve diğer araçların geçmesini engellemek için çaba harcadılar. Buradan enerji gitmediği zaman askeri güç de azalacak.

'PUTİN BU OYUNU OYNUYOR, BÜYÜK BİR YIKIM OLUR'

Son derece düşük bir ısı var. Ukrayna'nın özellikle kuzeyinde kar da yağıyor. Eğer bu santral zarar görürse elektrik de verilemeyecek, ısınılamayacak. Zaporijya zarar görürse Ukrayna'da büyük bir yıkım olur. Putin, bu oyunu oynuyor. Her şeyi göze almış fakat sonunun nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz.

'RUSYA TAM OLARAK BUNU İSTİYOR'

Zaporijya için düşünülen plan kara harekatıydı fakat Putin, havadan vurma ordusu verdi. Nükleer santral binasındaki yangın söndürüldü. Eğer Zaporijya düşerse Ukrayna halkı mental olarak büyük sıkıntılar yaşar, Rusya da tam olarak bunu istiyor.'

ZELENSKİY: RUSYA, NÜKLEER SANTRALİ VURAN İLK ÜLKE OLDU! AVRUPA'NIN SONU OLUR...

Ukrayna lideri Zelenskiy, 'Avrupa ülkelerini Rusya'nın nükleer tehdidine yanıt vermeye çağırıyorum. Eğer Putin durdurulamazsa ortada Avrupa kalmayacak. Nükleer santral vurulursa herkes zarar görecek.' dedi.