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SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 9'uncu gün! Rusya duyurdu, ülke genelinde yasaklandı

04.03.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna - Rusya savaşından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinde 9'uncu güne girilirken Rusya, sosyal medya platformu Facebook'a ülke içerisinden erişiminin tamamen engellendiğini duyurdu. Öte yandan merakla beklenen üçüncü tur görüşmeleri için tarih verildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 9'uncu gün! Rusya duyurdu, ülke genelinde yasaklandı

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesinde 9'uncu gün! Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaliyle ilgili olarak peş peşe açıklamalar geliyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak "Rusya'nın müzakerelerdeki pozisyonunu açıkça anladık bu nedenle daha rahat çalışıyoruz" dedi. Ayrıca Rusya, sosyal medya platformu Facebook'a ülke içerisinden erişiminin tamamen engellendiğini duyurdu. Öte yandan merakla beklenen üçüncü tur görüşmeleri için tarih verildi.

*İşte Rusya-Ukrayna savaşından dakika dakika gelen son dakika haberleri:

21:19

FACEBOOK RUSYA'DA YASAKLANDI

Rusya, sosyal medya platformu Facebook'a ülke içerisinden erişiminin tamamen engellendiğini duyurdu.

21:12

G7 DIŞİŞLERİ BAKANLARI ORTAK AÇIKLAMASI

G7 Dışişleri Bakanları, ortak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Rusya'nın Ukraynalı sivillere ve altyapıya yönelik saldırılarını kınıyoruz. Rusya özellikle nükleer santrallerin bulunduğu bölgelerde saldırılarını durdurmalı. Belarus'taki Lukaşenko rejiminin de destek verdiği Rus saldırganlığına yönelik ağır yaptırımlarımız sürecek. Rusya'nın Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılarından endişe duyuyoruz. Saldırıları düzenleyenler savaş suçlarından sorumlu tutulacak" denildi.

21:00

"SALDIRIYI YALANLANDI"

Rusya BM temsilcisi Vasily Nebenzya, Rus askerlerinin Ukrayna'da nükleer tesise saldırdığını yalanlayarak, "Ukraynalı milliyetçilerin veya diğer terörist güçlerin mevcut durumdan faydalanması engellenmelidir" dedi.

20:30

RUS HABER AJANSINDAN TÜRKİYE İDDİASI

RIA ajansı, Rusya'nın, Ukraynalı üst düzey diplomatlarla Türkiye'de görüşmenin 'iyi bir fikir olduğuna' dair açıklamasını geçti.

19:55

BM'DEN ÇAĞRI

BM, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısının uluslararası insani hukuku ihlal ettiği uyarısı yaparak, nükleer bir felaket yaşanmaması çağrısında bulundu.

19:30

ZELENSKİY'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Zelenski, "İstikrarlı desteği için Türkiye'ye minnettarız. Rusya Federasyonu tarafından devam eden saldırganlık ve nükleer terörizm hakkında Erdoğan'a bilgi verdim. Çatışmalara bir son vermeliyiz" dedi.

19:20

UKRAYNA POLİSİ: 2'Sİ ÇOCUK 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna polisi: Kiev'deki Rus hava saldırısında 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

18:50

MICROSOFT'TAN RUSYA KARARI

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, Rusya'daki tüm ürün ve hizmet satışlarını askıya aldığını duyurdu.

18:40

MARİOPUL ATEŞ ALTINDA

Mariupol Belediye Başkanı: Kent ateş altında ve askeri desteğe ihtiyacımız var.

18:30

ABD'DEN RUSYA'YA YANIT: BU BİR SAVAŞ SUÇUDUR

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısına tepki göstererek, "Bir nükleer santrale saldırmak savaş suçudur." ifadesini kullandı.

17:45

BLINKEN: BU TAM DA PANDORANIN KUTUSUNU AÇMAK ANLAMINA GELİR

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Biden göreve geldiğinde önceliği AB ile ortaklığımızı canlandırabilmekti. Yaptığımız her şey vatandaşlarımızın hayatını etkiliyor. Başkan Putin'in seçeneği ne olursa olsun bu haksız saldırıya karşı ve bu savaşa karşı biz birlikteyiz. İki savaş sonrası barış ve güvenlik için herkes için önemli olan prensipler var. Bir ülke bir başka ülkenin sınırlarını güç kullanarak değiştiremez. Etki alanı durumunu geçtik bile. Bu tam da pandoranın kutusunu açmak anlamına gelir, bela anlamına gelir" dedi.

17:35

ÜÇÜNCÜ TUR GÖRÜŞMELERİ İÇİN TARİH VERİLDİ

Putin, Almanya Başbakanı Scholz’a Rusya ile Ukrayna arasında hafta sonu üçüncü tur görüşmelerin yapılacağının öngörüldüğü bilgisini verdi.

17:16

"PUTİN, UKRAYNA'YI SURİYE YAPMAK İSTİYOR"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Putin, Ukrayna'yı Suriye yapmak istiyor. Avrupa'daki Suriye olmayacağız" dedi.

17:08

BM: UKRAYNA'DA 331 SİVİL ÖLDÜ, 675 SİVİL YARALANDI

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Ukrayna'daki saldırılarda 331 sivilin öldüğünü, 675 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

16:39

"RUSYA'NIN MÜZAKERELERDEKİ POZİSYONUNU AÇIKÇA ANLADIK"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, "Zelenski Ukrayna'nın toprak bütünlüğü mücadelesini önemsiz gösteren tavizler vermeyecek. Rusya'nın müzakerelerdeki pozisyonunu açıkça anladık bu nedenle daha rahat çalışıyoruz" dedi.

16:32

ALMANYA'DA AŞIRI SAĞCILAR SAVAŞA KATILMAK İÇİN UKRAYNA'YA GİTTİ

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Maximilian Kall, yaptığı açıklamada, ülkedeki aşırı sağcıların Ukrayna'da savaşmak istediğini belirterek, Alman güvenlik birimlerinin bu çevrelerden vatandaşların çatışmalara katılmak için bölgeye gittiği bilgisine sahip olduğunu aktardı.

15:50

"DAHA KÖTÜSÜNÜ GÖRECEĞİZ"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Ukrayna' toplantısı sonrası kameraların karşına geçti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

"Daha kötü saldırılar olacak, daha kötüsünü göreceğiz. NATO mukabele gücünü hazırlıyoruz. NATO bir savunma amaçlı bir kuruluş. Biz savunma için buradayız. Savaşın Ukrayna'nın dışına taşmasını önlemek istiyoruz. Gürcistan ve Bosna Hersek risk altında."

15:00

KREMLİN: NE OLACAĞI UKRAYNA'NIN TAVRINA BAĞLI

Kremlin'den Ukrayna'da devam eden çatışmalarla ilgili yeni açıklama: "Bundan sonra ne olacağı Ukrayna'nın tavrına bağlı. Ukrayna tarafına çözümün nasıl olacağını anlattık."

14:30

PUTİN ÖZELLİKLE SALDIRI EMRİ VERDİ! 'AMAÇ ELEKTRİĞİ KESMEK'

Rus ordusunun karadan nükleer santralleri kuşatması bekleniyordu fakat havadan atak yapıldı. NTV canlı yayınına bağlanan Ahmet Yeşiltepe, Ukrayna halkı için Zaporijya'nın çok önemli olduğunu bölgede havanın çok soğuk olduğunu eğer enerji ve elektrik gelmezse halkın çökeceğini Putin'in bunu planladığını ifade etti.

'Burada gerçekleşecek bir kaza Çernobil'den on kat daha büyük hasara yol açar. Orası Rus ordusunun en başından beri hedefleri arasındaydı. Ukraynalı siviller, orduyla işbirliği yaparak çelikten duvar ördü. Tankların ve diğer araçların geçmesini engellemek için çaba harcadılar. Buradan enerji gitmediği zaman askeri güç de azalacak.

'PUTİN BU OYUNU OYNUYOR, BÜYÜK BİR YIKIM OLUR'

Son derece düşük bir ısı var. Ukrayna'nın özellikle kuzeyinde kar da yağıyor. Eğer bu santral zarar görürse elektrik de verilemeyecek, ısınılamayacak. Zaporijya zarar görürse Ukrayna'da büyük bir yıkım olur. Putin, bu oyunu oynuyor. Her şeyi göze almış fakat sonunun nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz.

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'RUSYA TAM OLARAK BUNU İSTİYOR'

Zaporijya için düşünülen plan kara harekatıydı fakat Putin, havadan vurma ordusu verdi. Nükleer santral binasındaki yangın söndürüldü. Eğer Zaporijya düşerse Ukrayna halkı mental olarak büyük sıkıntılar yaşar, Rusya da tam olarak bunu istiyor.'

ZELENSKİY: RUSYA, NÜKLEER SANTRALİ VURAN İLK ÜLKE OLDU! AVRUPA'NIN SONU OLUR...

Ukrayna lideri Zelenskiy, 'Avrupa ülkelerini Rusya'nın nükleer tehdidine yanıt vermeye çağırıyorum. Eğer Putin durdurulamazsa ortada Avrupa kalmayacak. Nükleer santral vurulursa herkes zarar görecek.' dedi.

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14:10

PUTİN'DEN 'NORMALLEŞME' ÇAĞRISI

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları dokuzuncu günde devam ederken, Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş bir çağrı geldi ve normalleşme mesajı verdi.

Putin açıklamasında, "Ülkelere verdiğimiz ekonomik sözleri yerine getireceğiz. Rusya ile ilişkilerinizi normalleştirin." dedi.

13:35

İNGİLTERE: PUTİN'İN EYLEMLERİ AVRUPA'YI TEHDİT EDEBİLİR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le telefon görüşmesinde, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırılarına atıfta bulunarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in pervasız eylemlerinin artık tüm Avrupa'nın güvenliğini doğrudan tehdit edebileceğini belirtti.

13:29

"RUS GENERAL ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetsky'nin Ukrayna askerlerince Çernigiv bölgesinde öldürüldüğünü iddia etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını, "hemen durmazsa Rusya'yı yok edecek kanlı macera" olarak nitelendiren Geraşenko, Ukrayna'nın Rusya için yeni Afganistan olacağını ifade etti.

13:15

STOLTENBERG'DEN PUTİN'E ÇAĞRI

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısının açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna halkı ve hükümetinin yanında olduklarını yineleyerek, "Putin'i savaşı durdurmaya, tüm güçlerini Ukrayna'dan çekmeye ve diplomatik çabalara iyi niyetle katılmaya çağırıyoruz" dedi.

12:50

"NÜKLEER SIZINTI YOK"

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan Zaporijya Nükleer Santrali'yle ilgili yapılan açıklamada, "Reaktörler zarar görmedi, radyoaktif sızıntı yok" denildi.

12:23

ZELENSKİY'DEN RUS HALKINA ÇAĞRI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy uçuş yasağı talebinde bulundu. Zelenskiy "Sadece uçuşa yasak bölge nükleer tesis vurmalarını önler" dedi.

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Rusya'nın bilerek sivillerin yaşadığı yerleri hedef aldığını söyleyen Zelenskiy, tüm Rusları direkt Ukrayna'nı işgalini protesto etmeye çağırdı.

12:20

NATO: RUSYA İLE SAVAŞMAYI İSTEMİYORUZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Stoltenberg yaptığı açıklamada "Zaporijya nükleer santrali çevresindeki çatışmalar, savaşın sona erdirilmesine acil ihtiyaç duyulduğunu teyit ediyor. NATO Ukrayna'daki çatışmaya taraf değil ve Rusya ile savaşmayı istemiyor." ifadelerini kullandı.

11:42

ABD'DEN 'ÇATIŞMA' MESAJI: BUNA HAZIRIZ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken NATO'nun tüm müttefiklerini ve topraklarını Rus saldırılarından koruyacağını söyledi.

NATO üyesi ülke dışişleri bakanlarının Brüksel'de yapacağı toplantı öncesinde konuşan Blinken, "Bizimki bir savunma ittifakı. Biz çatışma aramıyoruz. Ancak çatışma bize gelirse buna hazırız ve NATO sınırlarının her bir santimini koruyacağız" dedi.

Rusya'nın sivillere yönelik saldırısı olarak tanımladığı saldırılarını kınayan Blinken "Gece boyunca bir nükleer santrale saldırdığına yönelik haberler dinledik. Sadece bu bile bu savaşın ne kadar ihtiyatsız bir biçimde ilerlediğini ve savaşın sona erdirilmesinin ve Rusya'nın tüm birliklerini geri çekerek iyi niyetli bir diplomatik çaba göstermesinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermeye yetiyor" dedi.

11:20

Rus ordusu, Ukrayna’nın Jitomir kentindeki bir okulu yerel saatle 09.35’te sıralarında hedef aldı. Cadde üzerinde bulunan okula gerçekleştirilen saldırıda binanın yarısı çöktü. Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

10:37

Ukrayna, Rus güçlerinin 9 bin 166 asker kaybettiğini açıkladı.

10:34

Dünyanın çeşitli ülkelerinde, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb, Rusya ve Belarus'taki tüm operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.

09:45

Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerin Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdiğini duyurdu.

08:33

Zaporizhzhya (Zaporjiya) Nükleer Santralı'nda çıkan yangının söndürüldüği belirtildi. Zaporijya Nükleer Santralı Basın Servisi yetkilisi, "Santral alanında radyasyon seviyesinde bir değişiklik olmadığını yinelemek istiyorum" dedi.

08:13

Rusya'nın kuşatması Ukrayna'nın 3 farklı kanadından merkeze doğru ilerliyor. Kiev, Harkov, Odessa, Herson, Zaporijya ve Çernihiv kentleri saldırı altında.

06:52

"PATLARSA, ÇERNOBİL'DEN 10 KAT BÜYÜK OLUR"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali’ne dört bir yandan ateş ettiğini ve santralde yangın çıktığını ifade ederek, “Patlarsa, Çernobil’den 10 kat daha büyük olacak! Ruslar, derhal ateşi kesmeli, itfaiyecilere izin vermeli, güvenlik bölgesi kurmalı” dedi.

04.40

UKRAYNA'DAKİ NÜKLEER SANTRAL SAHASINDA YANGIN

Ukrayna’da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi. Santralin güvenlik kameralarının YouTube üzerinden yapılan canlı yayınında, gece saatinde santral sahasında patlamalar ve karşılıklı mermi atış ışıkları görüldü. Patlamaların ardından santral bölgesinden dumanların çıktığı kameraya yansıdı. Santralin bulunduğu Enerhodar Belediye Başkanı Dmitriy Orlov yaptığı açıklamada, santrale saldırılara bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu.

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Yangının çıktığı santral alanında radyasyon seviyesinde bir değişiklik olmadığını duyuran Zaporijya Nükleer Santrali Basın Servisi yetkilisi Andrey Tuz, santral personelinin güvenliğin sağlanması için gerekenleri yaptığını aktardı.

01:48

ALMAN BAŞBAKANDAN ÇAĞRI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus birliklerinin Ukrayna'dan geri çekilmesini ve çatışmaların durması gerektiğini söyledi.

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01:43

S&P'DEN RUSYA'YA BİR NOT İNDİRİMİ DAHA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Rusya'nın uzun vadeli döviz cinsinden "BB+" ve yerel para cinsinden "BBB-" olan kredi notlarını "CCC-"ye indirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Kiev yakınlarındaki 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu neden durdu?Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Kiev yakınlarındaki 64 kilometrelik Rus askeri konvoyu neden durdu?

01:40

KİEV'DE ŞİDDETLİ PATLAMA

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu.

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01:31

UKRAYNA, RUSYA VE 7 AVRUPA ÜLKESİNE SINIR DIŞI İŞLEMLERİNİ DURDURDULAR

ABD yönetiminin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgedeki "insani krizi" gerekçe göstererek Ukrayna, Rusya ve 7 Avrupa ülkesine sınır dışı işlemlerini durdurduğu bildirildi.

CBS kanalına konuşan ve isminin açıklanması istemeyen iki ABD'li yetkili ise ABD'nin Ukrayna'nın yanı sıra Rusya, Belarus, Gürcistan, Macaristan, Moldova, Polonya, Romanya ve Slovakya'ya da sınır dışı işlemlerini durdurduğunu kaydetti.

01:09

DSÖ, UKRAYNA'YA 36 TON TIBBİ MALZEME GÖNDERDİ

Ukrayna'daki siviller için Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tıbbi yardımlarını taşıyan kargo uçağının, Polonya'daki Varşova Havalimanı'na iniş yaptığı açıklandı.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, toplam 36 tonluk tıbbi ekipmanın, örgütün Dubai'deki deposundan uçağa yüklenerek Ukrayna'nın komşu ülkelerinden Polonya'ya ulaştırıldığı bildirildi.

ds

00:47

RUSYA'DA EYLEMLER SÜRÜYOR

Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için protesto eylemleri devam ediyor.

Başta başkent Moskova ve St. Petersburg olmak üzere çeşitli kentlerde Rusya-Ukrayna savaşına karşı izinsiz protesto eylemlerine yüzlerce kişi katıldı.

00:14

ABD: UKRAYNA İLE ANLIK İSTİHBARAT PAYLAŞIYORUZ

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Adam Smith'in, Amerikan ordusunun Ukrayna ile anlık istihbarat paylaşımında bulunmadığı açıklaması üzerine Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna ordusu ile anlık istihbarat paylaşıldığını bildirdi.

Son dakika: Putin böyle duyurdu.. Son dakika: Putin böyle duyurdu.. "Kabul etmiyorum"


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin son dakika haberi
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Okuyucu Yorumları 58 yorum
Yüzyıllardır dünyanın başına bela olan Rusları tarihin karanlık sayfalarına gömme zamanı geldi.Tüm dünya birlik olup Rusların fişini çekmelidir.
Bu Zelensky niye Avrupayı her sefasında Savaşa çekmek istiyor,sende mi ABD taraftarısın.
yazdıgın şeye kendin inanıyomusun merak ettim
Kesinlikle katılıyorum Putin'e Çok SERT bir ders verme zamanı gelmiştir. Putin'i ve Rusya'yı Tarihin çöplüğüne göndermek lazım.
o dedigin ABD olmasın
kardeşim senin dünyadan haberin yok, kalabalık etme yeter..
@hami_barba_1930 america demek istedin heral...
komedyen bakalım ne zaman alkışlanacak.hala şov yapıyor...
Rol arkadaşlığı yapmış gibi konuşuyorsun kardeş vatanını savunanın cesaretine bak sen .
evet aynen dün yazdım acele yeşil ceviz sirkesi almaya bakın en yüksek oranda içinde kansere radyasyona korucu iyod var ..içindeki iyod cok yüksek hem doğal hem zarasız.günlük 1 cay kaşığı en yükesek iyod haplarından bile oranda iyod sağlıyor vucuda..
@karpinli yeşil ceviz kabuğundan yapılan sirke hani elleri kına gibi yapar o kabuklardan hazırlanmış sirke den olacak. cok yüksek oranda iyod icerir sirke oluştururken

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