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  4. Son dakika | Rusya tüm dünyaya ilan etti: Tahıl koridoru anlaşması sona erdi! Anlaşmaya dönmek için şart koştu

Son dakika | Rusya tüm dünyaya ilan etti: Tahıl koridoru anlaşması sona erdi! Anlaşmaya dönmek için şart koştu

17.07.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşının ardından Ukrayna'da mahsur kalan tahıl ürünlerinin sevkiyatı için Karadeniz'de Türkiye'nin de girişimiyle oluşturulan tahıl koridoru sona erdi. Anlaşmanın süresi daha önce birkaç kez uzatılmıştı. Ağustos ayında Rusya lideri Putin'in Türkiye'ye gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi beklenirken Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması geldi. Rusya, şartları kabul edilirse anlaşmaya dönecek.

Son dakika | Rusya tüm dünyaya ilan etti: Tahıl koridoru anlaşması sona erdi! Anlaşmaya dönmek için şart koştu

Son dakika haberi: Kremlin, tahıl koridoru anlaşmasının bugün itibarıyla yürürlükte olmayacağını resmen duyurdu. Rusya'nın şartları kabul edilirse anlaşmaya dönüleceği de Kremlin'in açıklamasında yer aldı.

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TÜRKİYE, BM VE UKRAYNA'YA BİLDİRİLDİ

Moskova'nın kararıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de açıklama yaptı. Buna göre Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına karşı olduğu Türkiye, Ukrayna ve BM'ye bildirildi.

ŞART KOŞTULAR! "GERİ DÖNERİZ"

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Tahıl anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN "PUTİN İLE HEMFİKİRİZ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde tahıl koridoruyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin'i Ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna savaşı

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