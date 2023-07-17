Son dakika | Rusya tüm dünyaya ilan etti: Tahıl koridoru anlaşması sona erdi! Anlaşmaya dönmek için şart koştu

Son dakika haberi: Kremlin, tahıl koridoru anlaşmasının bugün itibarıyla yürürlükte olmayacağını resmen duyurdu. Rusya'nın şartları kabul edilirse anlaşmaya dönüleceği de Kremlin'in açıklamasında yer aldı.

TÜRKİYE, BM VE UKRAYNA'YA BİLDİRİLDİ

Moskova'nın kararıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de açıklama yaptı. Buna göre Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına karşı olduğu Türkiye, Ukrayna ve BM'ye bildirildi.

ŞART KOŞTULAR! "GERİ DÖNERİZ"

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Tahıl anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN "PUTİN İLE HEMFİKİRİZ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde tahıl koridoruyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin'i Ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz" demişti.



