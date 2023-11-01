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  4. Son dakika | Uyuz vakalarındaki artış sonrası Bakan Koca açıkladı: 'Çok yakın takip ediyoruz!' Deprem bölgesini işaret etti

Son dakika | Uyuz vakalarındaki artış sonrası Bakan Koca açıkladı: 'Çok yakın takip ediyoruz!' Deprem bölgesini işaret etti

01.11.2023 12:07 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de uyuz vakalarındaki artış ile ilgili açıklama yaptı. Deprem bölgesi ve Türkiye genelinde yaşanan artışı ayrı ayrı değerlendiren Bakan Koca, "Çok yakın takip ettiğimiz bir durum" mesajını verdi. Uyuz vakalarının son yıllarda daha fazla arttığı iki bölgeye dikkat çekenn Bakan Koca ayrıca Filistin'de Sahra Hastanesi kurulup kurulmayacağını da yanıtladı.

Son dakika | Uyuz vakalarındaki artış sonrası Bakan Koca açıkladı: 'Çok yakın takip ediyoruz!' Deprem bölgesini işaret etti

Son dakika haberi: Türkiye'de uyuz vakaları artıyor mu? Son dönemlerde giderek sıklaşan uyuz vakası haberleri sonrası Bakan Koca'dan açıklama geldi. "Ciddi bir artış" olmadığını, "kısmi bir artış" tespit ettiklerini belirten Fahrettin Koca, "Geçen yıla göre yaklaşık yüzde 7 oranında bir artış gerçekleşmiş. Deprem bölgesinde ise bu artış yaklaşık yüzde 13 oranında oldu. Deprem bölgesi için beklenenin altında" dedi.

"DERHAL BAŞLATMAYA HAZIR BEKLİYORUZ"

Bakan Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Filistin için Sahra Hastanesi kurulacak mı?" sorusu üzerine Koca, şunları ifade etti:

"Gazze için bir gemi hastanemiz hazır bekliyor. 40'a yakın ambulans planladık ve göreve hazırlar. 8 Koca Yusuf uçakla kuvözler, ventilatörler, küçüklü büyüklü çok sayıda jeneratör gönderdik. İki genel müdür arkadaşımızla birlikte 20 kişilik sağlık ekibimiz halen orada. Hem Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgede hem de El Ariş Havalimanı'nda 20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bunlarla ilgili Mısır ve Filistin Sağlık Bakanlıkları ile yakın diyalog içindeyiz. Güvenliğin sağlanması ve izinlerin verilmesini bekliyoruz. İzin verilmesi halinde derhal sağlık operasyonlarını başlatmaya hazır bekliyoruz."

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TİKA tarafından yapılarak Filistin'e hediye edilen Türk Filistin Dostluk Hastanesi'nin 36 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Koca, Türkiye'nin hastanede görevlendirilen bir sağlık çalışanının olmadığını söyledi.

"NE İNSANLIĞA NE VİCDANA SIĞAR"

İsrail'in dün bu hastaneyi hedef aldığını anımsatan Koca, "Halen 80 hasta onkolojik tedavi için yatırılmış durumda. Fakat ilaç tedariki yapılamadığı için kanser hastalarının tedavisi ciddi oranda aksamış durumda. Bütün bu yapılanlar ne insanlığa ne vicdana sığar." dedi.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının, kanser hastalarının hedef alınması, ölüme terk edilmesi, bombaların hedefi olmasının bir savaş suçu içerdiğinin altını çizerek, "Çocuklar hiçbir kavganın ölen tarafı olamaz. Hastalar ve yaralılar hiçbir düşmanlığın ezileni olmamalı. Ancak gözler kin ve intikam duygusuyla yüklü, kulaklar da tüm insani haykırışlara kapalı olduğu için savaş suçu işlemeleri de maalesef çok kolay oluyor." diye konuştu.

Sessiz kalan tüm insanlığın, vicdan mahkemesinde bunun hesabını vereceğine işaret eden Koca, masumların çığlıklarının bir gün herkesin uykusunu bölüp, hakkını isteyeceğini kaydetti.

"UYUZ VAKALARINDA CİDDİ BİR ARTIŞ OLMADI"

"Uyuz vakaları ile ilgili görüşünüzü alabilir miyiz?" sorusunun yöneltildiği Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Uyuz vakalarında endişeye sebep olabilecek bir artış yok. Kısmi bir artış tespit ettik. Çok yakın takip ettiğimiz bir durum. Erken uyarı sistemlerimiz gayet iyi çalışıyor. Bu sayede olağan dışı gelişmelere erken müdahale şansımız oluyor. Uyuz özelinde konuya bakacak olursak, Türkiye genelinde uyuz vakalarında prevalans geçen yıl 2.03 iken bu yılın ilk dokuz ayında 2.17. Yani geçen yıla göre yaklaşık yüzde 7 oranında bir artış gerçekleşmiş.

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İKİ BÖLGEDE ARTIŞ DAHA FAZLA

Deprem bölgesinde ise bu artış yaklaşık yüzde 13 oranında oldu. Deprem bölgesi için beklenenin altında. Dolayısıyla ciddi bir artış olmadı. Bir salgın durumundan bahsedilmesi söz konusu değil. Son yıllarda özellikle Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde artışın biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz."

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(AA)

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Fahrettin Koca

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