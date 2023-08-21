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  4. SON DAKİKA | Yangın nedeniyle geçişe kapatılmıştı... Bakanlık duyurdu: İpsala Sınır Kapısı yeniden hizmet vermeye başladı

SON DAKİKA | Yangın nedeniyle geçişe kapatılmıştı... Bakanlık duyurdu: İpsala Sınır Kapısı yeniden hizmet vermeye başladı

21.08.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı, Yunanistan Dedeağaç'ta yangın sebebiyle geçişe kapatılan İpsala Sınır Kapısı'nın yeniden hizmet vermeye başladığını duyurdu. Dedeağaç'ta başlayan yangın büyüyerek devam etmiş, alevler kontrol altına alınmamıştı. Dumanları Edirne'den görünen yangın için Yunanistan tarafındaki tüm yollar trafiğe kapatılmıştı. Edirne Valiliği ve Ticaret Bakanlığı açıklama yaparak İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkışların ikinci bir emre kadar yasaklandığını belirtmişti.

SON DAKİKA | Yangın nedeniyle geçişe kapatılmıştı... Bakanlık duyurdu: İpsala Sınır Kapısı yeniden hizmet vermeye başladı

Son dakika haberi: Yunanistan'daki orman yangını nedeniyle Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yollar, trafiğe kapatılırken sınır kapısından çıkışlar da durdurulmuştu. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada "Yunanistan Dedeağaç’ta çıkan yangın sebebiyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan İpsala Gümrük Kapımız ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı yeniden hizmet vermeye başlamıştır."ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'ın Dedeağaç kenti Melia bölgesindeki ormanda, önceki akşam saatlerinde yangın çıkmıştı. Yangına, havadan ve karadan müdahale edilmişti. Enez ilçesinde de görülebilen yangın nedeniyle İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yollar, trafiğe kapatılmıştı.

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Edirne Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Yunanistan'da devam eden yangınlar sebebiyle İpsala Sınır Kapımızla bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığı bilgisi alınmıştır. Bu nedenle İpsala Sınır Kapımızdan çıkışlar, ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Çıkış yapmak isteyen yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için Kapıkule Sınır Kapısı ile diğer sınır kapılarını tercih etmesi önem arz etmektedir" denilmişti.

Yunanistan’ın Dedeağaç’a bağlı Doriskos, Manastiraki ,Maistros ve Amfitriti köyleri tahliye edilmişti. Dedeağaç Belediyesi’nin çağırdığı otobüslerle Feres (Ferecik) şehrine tahliyeler yapılmıştı.

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Yangın sebebiyle binlerce dönüm kara çam ormanı kül olurken, 12 ev ve 2 kilise hasar görmüş, birçok köy önlem amacıyla boşaltılmıştı. Feres-Dedeağaç yolu ise güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılmıştı. Duman, Gümülcine, İskeçe ve kısmen Volos’a kadar ulaşırken bölgede acil durum ilan edilmişti.

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Devam eden yangın ve sınır kapısının kapatılmasıyla ilgili bir açıklama da Ticaret Bakanlığı'ndan gelmişti.

Ticaret Bakanlığı'ndan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Yunanistan Dedeağaç'ta çıkan ve halen devam eden yangın sebebiyle İpsala Gümrük Kapımız ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısının faaliyetlerii iki ülke yetkililerinin görüşmeleri sonucunda geçici olarak durdurulmuştur.
Yurt dışına giriş ve çıkışlarda bahse konu kapımızı kullanmak isteyen ticari taşımacılarımızın ve turistik seyahat yapan yolcularımızın bu durumu dikkate almalarını tavsiye ediyoruz. Bundan dolayı Pazarkule, Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy gümrük kapılarımızda artacağı öngörülen giriş ve çıkış talepleri için Bakanlığımızca ilave tedbirler alınmıştır."


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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Yunanistan İpsala Sınır Kapısı

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