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Son günlerin en çok konuşulan dizisiyle ilgili okullarda uyarı

13.10.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dizi ve film platformu Netflix'in dünya çapında izlenen dizisi "Kalamar Oyunu" (Squid Game), çocuklarda şiddet eylemlerini artırdığı gerekçesiyle İspanya'da tartışma konusu oldu.

Son günlerin en çok konuşulan dizisiyle ilgili okullarda uyarı

Güney Kore yapımı diziye konu olan kaybedenin öldürüldüğü çocuk oyunlarının, İspanya'da bazı okullarda öğrenciler tarafından oynandığı ve şiddet eğilimlerinin arttığı bildirildi.

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OKUL MÜDÜRLERİNDEN UYARI YAZILARI

Dizinin 16 yaş altına yasak olmasına rağmen küçük yaştaki çocuklar tarafından da bilindiği ve bazı okullarda öğrencilerin bu oyunları oynamaya başladığını duyuran Madrid'deki bazı okul müdürleri, velileri uyaran yazılar göndermeye başladı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, velilere "Bu dizide iletilen değerler ve görüntüler, gelişim aşamasında olan anaokulu ve ilköğretim okullarındaki çocuklara ciddi şekilde zarar verebilir." uyarısı yapıldığı kaydedildi.

Psikologlar da bu tür dizilerin çocuklarda şiddeti normal gibi gösteren bazı önemli psikolojik sorunlar yaratabileceği uyarısında bulundu.

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BELÇİKA VE İNGİLTERE'DE DE TARTIŞILIYOR

Kısa zamanda Netflix'in en çok izlenen dizisi olan "Kalamar Oyunu", İspanya'ya benzer şekilde Belçika ve İngiltere'de de tartışılıyor.

Belçika'da bazı okullar, dizideki oyunların şiddet içerikli bir şekilde okul bahçelerinde oynandığına ilişkin uyarılar yaparken İngiltere'de de polis, çocuklar arasında sosyal paylaşım sitelerinde benzer oyunların oynanmasına ilişkin mesajlar yayıldığının tespit edildiğini duyurdu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Netflix İspanya
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