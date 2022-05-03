Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ın karşısına çıkan hangi isim en çok oyu alıyor? İşte yanıtı

Seçimlere yaklaşık bir yıl kalırken muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi göstereceği henüz netleşmedi. Bu kapsamda yapılan bazı anketlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere birçok ismin adı öne çıkıyor. Son yapılan seçim anketinde Erdoğan'a karşı bu 4 isimden birinin aday olarak gösterilmesi sonrası ortaya çıkan oy oranları tek tek açıklandı. İşte son seçim anketindeki tüm detaylar...

SON DAKİKA | METOROPOLL ARAŞTIRMA'DAN SON SEÇİM ANKETİ

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin nisan ayı anketinin sonuçlarını paylaştı.

Başkanlığını Prof. Dr. Özer Sencar'ın yürüttüğü şirket, söz konusu araştırmayı 14-20 Nisan arasında 26 kentte 2164 kişiyle gerçekleştirdi.

3 ADAYLI SEÇİM SENARYOSU

Cumhurbaşkanlığı seçim senaryosu üç adaylı şekilde soruldu. Yani, Millet İttifakı adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile HDP'li Selahattin Demirtaş ile yarışması halinde tablonun ne olacağı araştırıldı.

MANSUR YAVAŞ ADAY OLURSA...

Muhalefetin adayı Mansur Yavaş olursa: Yavaş yüzde 44, Erdoğan yüzde 34.3, Demirtaş yüzde 13.3 alıyor.

EKREM İMAMOĞLU'NUN OY ORANI

Muhalefetin adayı Ekrem İmamoğlu olursa: Erdoğan yüzde 37.5, İmamoğlu yüzde 36.2, Demirtaş yüzde 13.8 alıyor.

Saymaz, bu noktada Mansur Yavaş'ın hem Cumhur İttifakı'ndan hem de HDP'li seçmenden oy aldığını belirterek "HDP'lilerin desteğini alamaz" şeklindeki varsayımın tümüyle gerçekdışı olduğu görüşünü dile getirdi.

MERAL AKŞENER'İN OY ORANI YÜZDE 34

Muhalefetin adayı Meral Akşener olursa: Erdoğan yüzde 38.6, Akşener yüzde 34.2, Demirtaş yüzde 16.3 alıyor.

KILIÇDAROĞLU GERİDE KALIYOR

Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu olursa: Erdoğan yüzde 40.1, Kılıçdaroğlu yüzde 30.2, Demirtaş ise yüzde 15.2 alıyor.

İKİNCİ TURA KALIRSA...

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldığında Erdoğan, dört adaydan da daha az oy alıyor.

Erdoğan ile Yavaş yarışırsa: Yavaş yüzde 53.9 alırken, Erdoğan yüzde 36.5'te kalıyor. Kararsızlar ve protestocuların oranı yüzde 9. Yavaş HDP'lilerin yüzde 73.2'sinin, MHP'lilerin yüzde 23.1'inin oyunu alıyor.

Erdoğan ile İmamoğlu yarışırsa: İmamoğlu yüzde 49.7, Erdoğan yüzde 40 alıyor. Kararsızlar ve protestocular yüzde 9.8. İmamoğlu HDP'lilerin yüzde 82.6'sının, MHP'lilerin yüzde 8.3'ünün oyunu alabiliyor.

Erdoğan ile Akşener yarışırsa: Akşener yüzde 43.8, Erdoğan yüzde 41.9 alıyor. Kararsızlar ve protestocular yüzde 13.7.

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışırsa: Kılıçdaroğlu yüzde 43.3, Erdoğan yüzde 42.5 alıyor. Kararsızlar ve protestocular ise yüzde 13.5.

