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Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı oy oranları...

14.02.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim anketleri peş peşe gelmeye devam ediyor. 2023 seçimleri yaklaşırken Ankara’nın gözü kulağı son yapılan anket sonuçlarında oluyor. MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar sosyal medya hesabından son yaptırdıkları seçim anketini paylaştı. Ankete göre CHP ve İYİ Parti’nin kurmuş olduğu Millet İttifakı, AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur ittifakını geride bıraktı. İşte son dakika seçim anketinin detayları…

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Millet ittifakı ve Cumhur ittifakı oy oranları...

Son dakika seçim anketi haberleri… Metropoll Araştırma'nın açıkladığı son anket sonucuna göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ile arayı açmaya başladı. 28 ilden bin 508 seçmene yöneltilen "Cumhur ittifakı mı, Millet ittifakı mı?" anketinde Millet İttifakı'nın oylarındaki yükseliş dikkat çekti.

Millet İttifakı’na yakın hissettiğini söyleyen katılımcıların oranı yüzde 43,7, Cumhur İttifakı’na yakın hissedenlerin oranıysa yüzde 40 olarak ölçüldü, iki ittifaka da yakın hissetmemesine rağmen oy verirken Millet İttifakı’nı tercih edeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 6 oldu. Böylece Millet İttifakı’na oy desteği yüzde 49,7'ye ulaştı.

CUMHUR İTTİFAKINDA DÜŞÜŞ VAR

Yakın hissetmemesine rağmen Cumhur İttifakı’nı tercih edeceğini söyleyenlerin oranıysa yüzde 2,1'de kaldı. Cumhur'un oy desteği de yüzde 42,1 çıkmış oldu. Araştırmacı Sencar, bu oranların ocaktaki enerji zamlarının etkisini yansıtmadığını belirterek su görüşleri paylaştı: "Ocak ayında cumhur-millet ittifaklarının seçmen desteği Aralık ayındaki döviz dalgalanmaları ve çalışanlara yapılan zamların etkisi AKP'ye yaklaşık 3 puan kazandırmıştı. Ocaktaki elektrik ve doğalgaz zamlarından önce. Bu zamların etkisini şubat ayında açıkça göreceğiz."

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