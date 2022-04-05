Son zamanların sevilen oyuncusu Pınar Deniz'in sevilen siyah kıyafetine 400 TL altı alternatif öneriler

Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz; duruşu, güzelliği ve mükemmel giyim tarzı ile birçok kişinin sevgisini kazandı. Pınar Deniz'in sevilen siyah kıyafeti ise birçok kişiye "Bir kıyafet insana bu kadar mı yakışır?" dedirtti. Boyun ve bel detayındaki ince düşünülmüş çizgiler tek bir renkle bile mükemmeli yaratıyor. Siz de bu kıyafeti çok beğendiniz fakat uygun fiyatlı alternatiflerini mi arıyorsunuz? Gelin bir de bizim önerilerimizi inceleyin.

1. Boğazlı tercih etmeyenler için: UbdehL Kadın Uzun Elbise

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Boğazlı yaka herkes tarafından tercih edilmeyebiliyor. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız Pınar Deniz'in kıyafetine yakın bisiklet yaka modelleri tercih edebilirsiniz. UbdehL Kadın Uzun Elbise değerlendirebileceğiniz modeller arasında yer alıyor. Dökümlü eteğin şıklığını tamamlayan düz siyah renkteki elbise hem günlük tercihlerinizde hem davetlerinizde kullanılabilir. Görünmez cep detayı elbisenize spor bir görünüm katarak resmiyetinizi biraz azaltacak. Bu tarz bir kıyafetle rahat edeceğiniz herhangi bir ayakkabıyı tercih edebilirsiniz. Etek boyu uzun olduğu için ayakkabınız çok dikkat çekmeyecek ve rahat etmenizi sağlayacak.

2. Hafif yırtmaç detayı fena olmaz: Cool & Sexy Kadın Siyah Yırtmaçlı Kaşkorse Elbise

Siyah rengin sade görünümünü biraz kırmak için hafif bir yırtmaç veya dekolte fena olmaz değil mi? Cool & Sexy Kadın Siyah Yırtmaçlı Kaşkorse Elbise tam bu ayarda bir elbise. Çok dikkat çekmeyen fakat görünümünüze şıklık katan yırtmaç detayı, siyahın zarafetine zarafet katacak. Tam bir boğazlı olmasa da dik yaka görünümü de yine ince düşünülmüş detaylar arasında. Elbisenin yırtmaç detayının biraz daha ön plana çıkabilmesi için kolları biraz uzun tutulmuş. Böyle bir elbiseyle çok fazla takı kullanamayacağınız için küpelerinizi biraz daha uzun ve detaylı modellerden tercih edebilirsiniz.

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3. Bel detayınızı öne çıkarın: TSWRK Kadın Mini Elbise

Siyah renk sizi çok daha zarif göstereceğinden bel detayınızı öne çıkararak da kullanım yapabilirsiniz. TSWRK Kadın Mini Elbise, bel bölgesinde önden bağlamalı modeli ile tam aradığınız parça. Düz yakası ve mini eteği belden hareketlendirilerek elbiseye ayrı bir hava katılmış. Kolsuz olması da böyle bir elbise için büyük avantaj. Böyle bir elbisede boynunuza herhangi bir aksesuar tercih etmek istemeyebilirsiniz. Daha çok el ve kollarınızda kullanacağınız yüzük veya bileklik gibi parçalarla kombininizi hareketlendirebilirsiniz.

4. Kombininizi biraz daha hareketlendirin: XHAN Kadın Siyah Kolları Tüllü Elbise

Çok da sade olmasın, birazcık hareket katmakta fayda var diyenler için XHAN Kadın Siyah Kolları Tüllü Elbise tam aradığınız model olabilir. Kol detaylarındaki tüller kıyafetinizin siyah ve zarif görüntüsüne benzersiz bir hava katıyor. Boğazlı yakası da yine Pınar Deniz'in kıyafetindeki esintileri yakalamanızı sağlayacak. Özellikle davetlerde veya önemli günlerde tercih edebileceğiniz modellerden biri olan bu kıyafet, gecenin konuşulan ismi olmanızı sağlayacak. Böyle bir kıyafetle saçlarınızı toplamak yerine salık şekilde kullanabilirsiniz. Yine siyah bir ayakkabı ile muhteşem bir uyum yakalayabilirsiniz.

5. Sadeliğin şıklığından yararlanın: TİRE MODA Kadın Kaşkorse Balıkçı Yaka Elbise

Şık görünmek için illa ki detayları olan bir kıyafet tercih etmek zorunda değilsiniz. Unutmayın, sadelik beraberinde çoğu zaman şıklığı da getirir. Hele ki kullandığınız renk siyahsa zarif ve şık bir görünüm yakalamanız daha kolay olacak. TİRE MODA Kadın Kaşkorse Balıkçı Yaka Elbise sadeliğin zarafetini arayanlar için tasarlanmış bir elbise. Uzun kolları, uzun eteği ve hafif dik yaka görünümü ile tamamen siyah ve sade bir görünüm elde edebileceğiniz bir parça. Böyle bir modelde saçlarınızı toplu ya da salık kullanabilirsiniz, sizin tercihinize kalmış. Ayakkabı için yine siyah fakat spor bir model tercih edebilirsiniz.

6. Rahatlığınızı yansıtın: Koton Mini Elbise Yaka Dekolteli Balon Kollu

Kıyafetinizde biraz daha rahatlığı yansıtmak istiyor olabilirsiniz. Eğer böyle bir arayış içerisindeyseniz Koton Mini Elbise Yaka Dekolteli Balon Kollu modeli mutlaka incelemelisiniz. Etek ve kol detaylarının yansıttığı rahat çizgi, kıyafetinizi her ortamda kullanmanıza olanak sağlayacak. Özellikle gündüz davetleri veya iş toplantıları için hem şık hem rahat bir elbise arıyorsanız bu kıyafeti mutlaka değerlendirmelisiniz. Siyah bir ayakkabı ile kolayca kombinleyebilirsiniz. Saçlarınızı da yine kıyafetinize uygun şekilde doğal bir görünümde kullanmayı atlamayın.

7. Bakışları üzerinize çekmeye hazır olun: UbdehL Kadın Mini Elbise

Omuz detayından mı yoksa yaka detayının mükemmelliğinden mi başlasak bilemedik. UbdehL Kadın Mini Elbise giyeceğiniz her ortamda bakışları üzerinize toplayacağınız tarzda bir modele sahip. Özellikle sırt detayının arkadan görünümü de kıyafetinize ayrı bir hava katacak. Bu kıyafeti dilediğiniz aksesuarla kolaylıkla kombinleyebilirsiniz. Saçlarınız uzunsa yana doğru toplanan bir saç modeli tercih edin. Bu sayede omuz detayını da kapatmamış olacaksınız. Eğer kısa saçlıysanız zaten hiçbir problem yaşamayacaksınız. Siyah topuklu bir ayakkabı ile kombininizi harika şekilde tamamlayabilirsiniz.

8. Balıkçı yaka bana çok yakışır diyenler: Mango Balıkçı Yaka Dokuma Elbise

Balıkçı yakanın elbiselere kattığı şıklık tartışılmaz. Uzun kollu, balıkçı yaka ve mini bir elbise dediğinizde gözünüzde zaten oldukça şık bir elbise canlanacak. İşte Mango Balıkçı Yaka Dokuma Elbise tam olarak o zihninizde canlanan elbise. Her ortamda rahatlıkla giyebilirsiniz. İşten sonra bir davete mi gideceksiniz? Tekrar kıyafet değiştirmenize gerek yok, çünkü bu elbise kurtarıcınız olacak. Uzun bir çizme ile harika bir şekilde kombininizi tamamlayabilirsiniz. Saçlarınızda doğal bir model tercih edebilirsiniz.

9. Biraz çiçeklenin: Select Moda Kadın Siyah Kolları Organze Balıkçı Yaka Fitilli Örme Elbise

Siyah renge biraz daha hareket katmaya ne dersiniz? Select Moda Kadın Siyah Kolları Organze Balıkçı Yaka Fitilli Örme Elbise, kol detaylarındaki çiçek motifleri ile elbisenize aradığınız şıklığı getiriyor. Mini bir elbise olmasına rağmen, tül detaylı uzun kolları ve balıkçı yaka görünümü ile uzun ve kısa şıklığını birleştiriyor. Yine çok fazla aksesuar kullanamayacağınız modellerden biri olduğu için takı tercihinizde küpeye öncelik verebilirsiniz. En önemli konulardan biri de yüz makyajınızın kusursuz olması. Unutmayın, böyle bir kıyafette öne çıkan detay yüzünüz olacak.

10. Mükemmel detaylara odaklanın: AMABILEMIA Kısa Dar Kesim Zarif Gece Elbisesi

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Detayların mükemmelliği elbise tercihlerinizde çok önemli. İşte tam olarak mükemmel detaylar yakalayabileceğiniz bir elbise önerisi ile karşınızdayız. AMABILEMIA Kısa Dar Kesim Zarif Gece Elbisesi, hem yaka detayı hem bel altı kısmındaki büzgülü dökümlü görünümü ile aradığınız şıklığı size sunuyor. Mini görünümü de yine elbiseyi harika şekilde tamamlamış. Zarif ve küçük bir kolye ile kombininizi tamamlayabilirsiniz. Saçlarınıza omuz detayını kapatmayacak şekilde model vermeye çalışın. Dikkatleri dağıtmayacak küçük bir çanta ve siyah zarif bir ayakkabı tercih edin. Mükemmel detayları tamamladınız, işte hazırsınız!