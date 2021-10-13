Sonbahar düğün ve davetleri için 750 TL'ye kadar kombin önerileri

Kadınların katıldığı davetlerdeki en şık kişi olma isteği ya da ihtiyacı; söylendiği gibi yaratılıştan mı geliyor, bilinmez ama her kadın kendi tarzında ve farklı şekillerde bulunduğu ortamda en şık kadın olmayı sever. Şanslıyız ki artık internetten alışverişin de yaygınlaşmasıyla her türlü düğün ve özel davet için kombinlere bir tıkla ulaşmamız mümkün.

Sonbaharın rengine uygun pastel renklerde bir kombin tercih edebilirsiniz.

Sonbahar için kombin seçiminde öncelikle rengi dikkate alıp daha pastel renklerde bir kombin seçimi yapabilirsiniz. Doğanın hızlı ve gösterişli bir değişime uğradığı bu mevsimde siz natürel tonlara ağırlık vererek doğal güzelliğinizle göz doldurabilirsiniz. Bunun için ten renginize uygun kahverengi veya bej bir elbise ile daha koyu tonlara sahip ayakkabı seçerek muhteşem bir kombin elde edebilirsiniz. Böylece siz de katıldığınız davette bir yıldız gibi parlayabilirsiniz.

Siz de bu şık elbise ve ayakkabı kombinine ulaşmak için öncelikle buraya ardından buraya tıklayabilirsiniz.

Sonbaharın hüznüne inat kombinlerinizde hareketli detaylara yer verebilirsiniz.

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Eğer mat renklerden oluşan bir kombin istemezseniz, sonbaharın hüznüne inat daha canlı bir tarz yaratmak isterseniz desenli ve hareketli kombinleri de tercih listenize ekleyebilirsiniz. Uzun, şık ve hareketli bir elbiseyi daha sade bir çanta veya ayakkabı ile kombinleyebilirsiniz. Ten renginize ve tarzınıza uygun seçtiğiniz hareketli kombin sayesinde siz de katıldığınız davette gösterişli bir zarafetin temsilcisi olabilirsiniz.

Bu muhteşem desenli elbiseyi daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz. Elbisenizi tamamlayacak çantaya sahip olmak için de lütfen buraya tıklayın!

"Ben rahatıma düşkünüm, elbise giyemem." diyorsanız etek ve ceket kombinleri tam size göre.

Her davette elbise giyiyorsanız ve elbise giymekten bıktıysanız aynı zamanda biraz da rahatınıza düşkünseniz etek ve ceket kombinleri size iyi gelecek. Özelle geniş kesim eteklere bayılacaksınız. Ayrıca sadece siz değil, bulunduğunuz davetteki herkesin eteğinize bayılacağından emin olabilirsiniz. Natürel tonlarda kloş bir etek ve modern bir ceketle siz de kusursuz şıklığı yakalayabilirsiniz. Bu muhteşem kombininizin şıklığıyla girdiğiniz ortamdaki herkesin başını döndürebilirsiniz. Aynı zamanda kombininizi sade takılarla da süsleyebilirsiniz.

Bu muhteşem kombinin asıl mimarı kloş etek için buraya ve eteğinizi taçlandıracak ceket için de buraya tıklayabilirsiniz.

Tulumları gardırobunuzdan çıkarın!

Tulumları gardırobunuzdan çıkarın ama giymek için çıkarın! Dört mevsim boyunca konforu ve modern görüntüsüyle size şıklık sunan tulumlar bu sonbahar davetlerinin de vazgeçilmezi olacak. Tulumlar özellikle akşam saatlerinde katılacağınız davetler için oldukça uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Siz de seçtiğiniz tulumu yüksek topuklu bir ayakkabı ile tamamladığınızda şık ve gösterişli bir kombin elde edebilirsiniz. Ayrıca her bütçeye uygun bir tulum bulmak da çok kolay.

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Dekolteli elbiseler ile baş döndüreceksiniz!

Sonbahar daveti deyince pek çok kadının aklına uzun kollu elbiseler ve elbiseyi tamamlayacak aksesuarlar geliyor. Ancak sonbahar diye ille de uzun kollu elbiseler tercih etmek zorunda değilsiniz. Özellikle kapalı mekânlarda yapılan davetler için straplez elbiseleri, v formlu muhteşem göğüs dekolteli elbiseleri de tercihleriniz arasına mutlaka eklemelisiniz. Dekolteli modellerdeki elbiselerinizi seçtiğiniz elbisenin rengine ve kumaşına uygun ayakkabılar ile tamamlayarak katıldığınız davetlerde bir yıldız gibi parlayabilirsiniz.

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Resmi davetler için dolabınızda bu kombine yer açın!

Her zaman düğün, nişan, kokteyl gibi eğlenceli davetlere katılmayabilirsiniz. Bazen de resmi bir davette bulunmak zorunda olabilirsiniz. Bulunduğunuz resmi davetin soğuk havasını siz şıklığınızla yumuşatmak ister misiniz? Bunun için düşük omuzlu, straplez yakalı ve dar yırtmaçlı siyah bir elbise tercih edebilirsiniz. Elbisenizi yine aynı tonlardaki ayakkabı ve çantalarla kombinleyebilirsiniz. Ayrıca elbisenize uygun sade takılarla da dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Böylece yaptığınız bu eşsiz kombinle katıldığınız bu resmi davetin parlayan yıldızı siz olabilirsiniz.

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Eğlenceli bir davete mi katılacaksınız ışıltıdan kaçmayın.

Katılacağınız davetin konseptine uygun kombin seçmek de oldukça önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Eğer katılacağınız davet eğlenceli bir parti konseptiyle tanımlanıyorsa işte o zaman ışıltılı ve dantel detaylı elbiseleri kullanmaktan sakın çekinmeyin. Işıltı ve dantel detayının yanı sıra tarzınıza daha hareketli bir görüntü katmak isterseniz peplum model elbiseleri de değerlendirebilirsiniz. Ayrıca seçtiğiniz elbiseyi topuklu ayakkabılar, cesur tasarımlara sahip aksesuarlar ve clutch çantalarla tamamlayabilirsiniz.

Hareketli yapısıyla herkesi kendine hayran bırakacak peplum model elbise için buraya tıklayabilirsiniz. Elbisenize uygun takılar içinse burayı ziyaret edebilirsiniz.

Sonbaharın vazgeçilmezi cut out elbise modelleriyle iddianızı ortaya koyun!

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Pencereli olarak da bilinen cut out tasarımlı elbiseler, özellikle sonbahar düğün davetleri için en çok tercih edilen modeller arasında bulunuyor. Siz de vücut tipinize uygun hatlarınızı en güzel şekilde ortaya çıkaracak, iddialı bir cut out elbise ile katıldığınız davette göz doldurabilirsiniz. Aynı zamanda elbisenizi muhteşem bir ayakkabıyla tamamlayarak bulunduğunuz düğünün en gözde davetlisi olarak akıllarda yer edebilirsiniz.

Zümrüt yeşilinin muhteşem zarafetiyle birleşen cut out elbise için buraya tıklayabilirsiniz. Bu elbiseyi tamamlayacak en güzel leopar desenli ayakkabı için de burayı ziyaret edebilirsiniz.

Bir Prenses Diana olmasa da tüm kadınlar biraz prensestir!

Elbise dediğimizde aklınıza pek çok model gelebilir. Ancak bazı elbiseler vardır ki, kendinizi içinde adeta Prenses Diana gibi şık hissedersiniz. İşte Abiyenebak, kadınların bu isteğine kayıtsız kalmayarak prenses model elbiseleri koleksiyonuna ekledi. Bu mor, simli ve prenses yırtmaçlı elbise ile siz de kendinizi bir prenses gibi özel hissedeceksiniz. Maksi boy bu elbiseyi katıldığınız tüm özel davetlerde kullanabilirsiniz. Ayrıca bir prensesin tacı olması gerektiğini de unutmamak gerekiyor. Bunun için de saçın alınla birleştiği noktada ufak bir halkayla birbirine bağlanan birkaç altın görünümlü zincirden oluşan alınlıkla şık elbisenize özgün bir dokunuşta bulunabilirsiniz.

Prenses elbiseniz için buraya, elbisenize şık bir dokunuşta bulunacak orijinal parça için de buraya tıklayabilirsiniz.

Sonbahar davet kombinlerinizde uzun çizmelere de yer vermeyi unutmayın!

Uzun çizme, kış mevsiminin yanı sıra sonbahar kombinlerinde de oldukça öne çıkıyor. Uzun çizmelerinizi doğru bir şekilde kombinlediğinizde göz alıcı bir şıklığa sahip olabilirsiniz. Uzun çizmeleriniz için triko elbiseler, kazak elbiseler veya mini elbiseler doğru kombin tercihleri arasında bulunuyor. Eğer sonbaharda özel bir davete katılmanız gerekiyorsa ve nasıl bir kombin yapacağınız konusunda kararsızsanız bu kombin önerisi tam size göre! Tek omuz uzun kollu siyah kısa bir elbise ve siyah topuklu uzun bir çizme ile katıldığınız davetin parlayan yıldızı olabilirsiniz.

Bu şık siyah elbiseye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Siyah uzun çizmeyi de daha detaylı incelemek isterseniz burayı ziyaret edebilirsiniz.

