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Sonbaharınızı daha konforlu ve rahat hâle getirecek TikTok ürünleri

03.10.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcacık sabahlara uyanılan yaz mevsimine veda etmek kimini sevindirirken kimini de üzüyor. Havaların soğumaya başladığı, rengârenk ağaç yapraklarının sokaklara saçıldığı bu güzel sonbahar mevsimiyle farklı ihtiyaçlar da ortaya çıkıyor. Eğer siz de sonbaharı çok daha konforlu geçirmenizi sağlayacak ürün arayışındaysanız doğru yerdesiniz. İşte "İyi ki almışım." diyeceğiniz TikTok ürünleri!

Sonbaharınızı daha konforlu ve rahat hâle getirecek TikTok ürünleri

Sonbahar, doğanın tüm güzelliğini cömert bir şekilde sunduğu, romantik ve melankolik bir mevsim. Duyguların yoğun yaşandığı ve havaların serinlediği bu mevsimi daha konforlu geçirmeye ne dersiniz? Öyleyse sonbahara uygun ürünlere mutlaka göz atmalısınız. Bu mevsimde nelere sahip olmanız gerektiğini bilmiyorsanız merak etmeyin, TikTok'ta paylaşılan ve sonbaharı daha rahat geçirmenizi sağlayacak ürünleri listeledik. Gelin, o ürünlere birlikte göz atalım.

1. Sabah kahvaltılarının yıldızı: Karaca Funday Waffle Makinesi

Sonbaharınızı daha konforlu ve rahat hâle getirecek TikTok ürünleri

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Kahvaltı hazırlamaya üşenen veya vakti kısıtlı olanlar için çok kullanışlı bir ürünle karşınızdayız! Karaca Funday Waffle Makinesi'nin sadece dört dakika alan pişirme süresiyle kendinize, ailenize veya misafirlerinize enfes waffle'lar yapabilirsiniz. Hazırladığınız waffle'ı dilediğiniz meyvelerle ve favori çikolatanızla süsleyip waffle'ın lezzetine lezzet katabilir, güne enerjik bir şekilde başlayabilirsiniz. Üstelik makinenin yapışmaz granit plakaları kolayca çıkıyor ve bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Isıyı her tarafına eşit bir şekilde yayan granit görünümlü kaplaması sayesinde hazırladığınız waffle çiğ kalmıyor. Üç farklı renk seçeneği arasından mutfağınıza en yakışanı seçmeye ne dersiniz?

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2. Serin havalarda sıcacık hissedin: Miespiga Serenita Saç Örgü Triko TV Battaniyesi

Sonbaharınızı daha konforlu ve rahat hâle getirecek TikTok ürünleri

Sonbaharın soğuk havasını ardınızda bırakıp evinize geldiniz, televizyonu açtınız ve dinlenmek için kendinizi koltuğa attınız. İşte o anlarda gözünüz sıcacık bir battaniye arıyorsa sıradaki ürün tam da size göre! Miespiga Serenita Saç Örgü Triko TV Battaniyesi'nin yumuşacık dokusuyla film keyfini çok daha konforlu hâle getirebilirsiniz. Ürünü sadece bir battaniye olarak düşünmeyin çünkü modelin kullanım alanı bununla sınırlı değil. Battaniyeyi dilerseniz koltuk şalı olarak da tercih edebilirsiniz. Ürünle oturma odanızı küçük bir dokunuşla daha da güzel hâle getirebilir ve ortama modern bir hava katabilirsiniz. Üstelik ürünün on farklı renk seçeneği mevcut.

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3. "Kahveyi köpüksüz içemem." diyenlere: Kiwi Kcm 7501 Kahve ve Süt Köpürtücü

Sonbaharınızı daha konforlu ve rahat hâle getirecek TikTok ürünleri

Sıcacık içeceklerin sık tercih edildiği sonbaharda en az kahve dükkânında hazırlanmış kadar lezzetli bir kahve hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Kahvesini sütlü tercih edenlerin şüphesiz bir numaralı ürünü olabilecek siyah renkli Kiwi Kcm 7501 Kahve ve Süt Köpürtücü ile bir barista kadar mükemmel cappuccino veya latte yapabilirsiniz. İki adet AA pil ile çalışan ürün, kolay kullanılıyor. Cihaz kısa bir sürede sütü köpürtüyor ve pratik bir şekilde içeceğinizi hazırlıyor. Pencere kenarında yağan yağmuru izlerken yudumlayacağınız köpüklü bir kahvenin keyfini doyasıya yaşamaya hazır mısınız?

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4. Okumayı sevenlerin kurtarıcısı: Smyrna Hand Made Products Kitap Kılıfı

Sonbaharınızı daha konforlu ve rahat hâle getirecek TikTok ürünleri

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Kitap okumanın, her yaştan kişi için çok faydalı olduğunu kimse inkâr edemez. Kitaplar; uzun yolculukları bir anda güzelleştiriyor, kişiyi bilmediği dünyalara götürüyor ve insana arkadaşlık ediyor. Kitapları okuması çok zevkli ve eğitici fakat taşıması da bir o kadar zor olabiliyor. Çantanıza koyduğunuzda kitabın kapağı eskiyor veya sayfaları kıvrılıyor, elde tutmak da yine yıpranmasına neden olabiliyor. Siz de bu durumdan şikâyetçiyseniz kitaplarınızı koruyacak bir kılıf almayı düşünebilirsiniz. Smyrna Hand Made Products Kitap Kılıfı'nı sadece kitapları değil, tablet ve e-book'u taşımak için de kullanabilirsiniz. Sevimli kedi baskısıyla öne çıkan kılıf, işlevselliğiyle sonbaharınızı şenlendirebilir!

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5. Müzik keyfinizi her yerde sürdürün: Bluetooth Kafa Bandı

Sonbaharınızı daha konforlu ve rahat hâle getirecek TikTok ürünleri

Spor yaparken kulaklığını kulağından çıkarmayanlar, müzik dinlemeden yolculuk edemeyenler; buraya! Son yıllarda müzikseverler için kulak üstü, kulak içi ya da kablolu ve kablosuz kulaklıklar gibi birçok ürün piyasada yerini aldı. Fakat sıradaki ürün hem çok farklı hem çok daha kullanışlı! Spor yaparken, yürürken, koşarken hiçbir şekilde kulağınızdan düşme ihtimali olmayan, üstelik müzik dinlemenize de imkân tanıyan bir kafa bandı düşünün. Bluetooth Kafa Bandı ile uyurken bile kulağınızı rahatsız etmeden müzik dinleyebilir, telefonla konuşabilirsiniz. Sekiz saatlik kesintisiz konuşma ve müzik dinlemeyi vadeden ürün, yaklaşık iki saatte şarj ediliyor.

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6. Romantik anlarınız için: Coverzone LED Işıklı Mum

Sonbaharınızı daha konforlu ve rahat hâle getirecek TikTok ürünleri

Rahatlatıcı mum ışığında edilen sohbetler ve yenen yemeklerin keyfi bir ayrı oluyor. Mumlar, ortamın havasını bir anda değiştirip romantik bir atmosfer yaratıyor. Diğer taraftan da hemen bitiveriyor ya da devrilme riski taşıyor. Eğer kimyasal içerikliyse yandığı zaman sağlığa zararlı duman da çıkarabiliyor. Eğer mum ışığını seviyor ancak bu sorunları yaşamak istemiyorsanız LED ışıklı mumlar, sizi epey sevindirebilir! Coverzone LED Işıklı Mum pille çalışıyor ve oldukça gerçekçi görünüyor. Isınmayan mum; rafınızda sadece süs amaçlı durabilir, çocuk odasında gece lambası olarak kullanılabilir ya da partilerinize renk katabilir. Seçim tamamen sizin!

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7. Sonbaharda da şık olmak isteyenlere: Olalook Kadın Bordo Balıkçı Yaka Balon Kol Salaş Triko Elbise

Sonbaharınızı daha konforlu ve rahat hâle getirecek TikTok ürünleri

Sonbaharı hem şık hem sıcacık karşılamak ister miydiniz? Cevabınız "Evet." ise Olalook Kadın Bordo Balıkçı Yaka Balon Kol Salaş Triko Elbise'yi kaçırmayın, deriz. Sezonun trendlerinden balıkçı yaka triko elbiseler, tek parçayla şıklık arayanlar için kurtarıcı ürünlerden biri. Yumuşak kumaşı ve bol kesimiyle sizi sonbaharda oldukça rahat ettirecek model, gören herkesin beğenisini kazanıyor. Elbiseyi uzun çizme, bot ya da spor ayakkabılarla kombinleyebilir; çeşitli aksesuarları kullanarak çok fazla uğraşmadan görünümünüzü tamamlayabilirsiniz. Ürünün farklı renk seçeneklerini de gözden geçirip zevkinize en uygun olanı kolayca bulabilirsiniz.

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