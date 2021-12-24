Sosyal medya "Çinli Elon Musk"ı konuşuyor!

Halihazırda dünyanın en zengin iş insanı olan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, bir Uzak Doğu ülkesi olan Çin'i önem vermeyi ihmal etmiyor. Musk, son aylarda Çin hakkında dikkat çekici şeyler söylerken, Çin'in yerel otomotiv endüstrisinden de bahsetmeyi unutmuyor. Fakat Elon Musk ve Çin'i bu kez yan yana getiren şey, Elon Musk'ın Çin'e yönelik sözleri değil, "Çinli Elon Musk" oldu.

"ÇİNLİ ELON MUSK" VİRAL OLDU

Çinli bir adam, Elon Musk'a olan dikkat çekici benzerliği nedeniyle Çin sosyal medyasının dilinden düşmüyor. Hatta Lüks bir arabanın yanında duran ve kimliği belirsiz olan adamın görüntüsü, Çin sosyal medyasından çıkıp tüm dünyaya yayılmış durumda. Sosyal medya kullanıcıları ise adamı "Çinli Elon Musk" olarak adlandırıyor ve hakkında birbiri ardına paylaşım yapıyorlar.

ELON MUSK: "BELKİ DE KISMEN ÇİNLİYİM"

Peki Elon Musk'ın ikizinden haberi var mı? Belki de bu sorunun yanıtını merak eden bir Twitter kullanıcısı ise Elon Musk'ın 11 milyar dolar vergi ödeyeceğini duyurduğu tweet'in altına Çinli Elon Musk'ın fotoğrafını bıraktı. Görünüşe göre bu tweet, Musk'ın dikkatinden kaçmadı. Ünlü milyarder fotoğrafa "Belki de kısmen Çinliyim" diyerek yanıt verdi.

Maybe I’m partly Chinese! — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021

GERÇEK Mİ, DEĞİL Mİ?

Ancak Çinli Elon Musk'ın görüntüsü biraz şüpheli. Bazı insanlar, ünlü ikize hayranlıkla bakarken, bazıları da bunun gerçek olduğuna o kadar ikna olmadılar. Çünkü söz konusu videoda adamın yüzünün pek gerçekçi durmadığı görülüyor.

Çinli adamın görüntüsünün başka birinin yüzünü kopyalamaya imkan veren deepfake teknolojisi ile düzenlendiği kaydediliyor. Yani Musk'ın arasında bu denli benzerlik olan Çinli bir ikizi yok. En azından bildiğimiz kadarıyla yok.

Yine de söz konusu paylaşımlar ve Elon Musk'ın yorumu sosyal medyanın son derece dikkatini çekmiş durumda.

