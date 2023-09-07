Sosyal medya fenomenin zor anları! Bir anda elbisesi yırtıldı... Frikik vermekten kurtulamadı

Sosyal medya fenomeni Anna McEvoy, Moda haftası defilesinde ön sırada otururken yaşadığı talihsiz gardırop kazasıyla gündem yarattı. 80 binden fazla TikTok takipçisi bulunan fenomen isim göğüs bölgesi dekolteli ve omuzları açık siyah elbisesinin göğüs bölgesinden bir anda yırtılması üzerine zor anlar yaşadı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Modelleri ön sıradan izlediği anlarda elbisesinin yırtıldığını dile getiren McEvoy gönderisine, “Moda haftasında elbiseniz yırtıldığında ve göğüsleriniz ön sıralardan fırladığında” notunu ekledi.

Elbisesinin yırtıldığını fark ettikten sonra büyük bir panik yaşayan fenomen isim göğüslerini kapatmak için özel bir çaba sarf etti. Asistanının elbisesini diktiği anları paylaşan fenomen isim gönderisine, “Tek hatırladığım pistin karşısındaki adamın beni işaret ederek gülmesiydi” diye konuştu.