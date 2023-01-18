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Sosyal medya üç aylık bebeğine tuvalet eğitimi veren kadını konuşuyor! Bebek bezi masrafını bitirdi

18.01.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuvalet eğitimi hem anne hem de bebekler için oldukça zorlayıcı olabiliyor. Ebeveynler tuvalet eğitimine kaç yaşında başlanılması gerektiğini ve tuvalet eğitimi için etkili sonuçları araştırıyor. TikTok hesabında üç aylık bebeğine tuvalet eğitimi verdiğini paylaşan bir kadın milyonlarca ebeveyne fikir verdi.

Sosyal medya üç aylık bebeğine tuvalet eğitimi veren kadını konuşuyor! Bebek bezi masrafını bitirdi

Bebekleri tuvalete alıştırmak ve bebek bezlerini bırakmalarını sağlamak psikolojik açıdan oldukça zorlu olabiliyor. TikTok'ta paylaşım yapan Cassie Craig, daha üç aylık olan kızını lazımlığa alıştırmaya başladığını açıkladı. Bununla da kalmayıp Cassie, lazımlığa ihtiyacı olursa bebeğinin gecenin bir yarısı onu uyandıracağını iddia etti.
Cassie, '3 aylık bebeğiniz sizi sabah 4'te lazımlığa gitmeniz için uyandırdığında' başlıklı bir klip paylaştı.

BEBEKLERİ TUVALETİNİ YAPARKEN DESTEKLEDİLER

Klipte Cassie'nin kızının tuvalete giderken lazımlığı üzerinde tuttuğunu görüyoruz.
Cassie ve partneri, lazımlığını kullanırken onu alkışladılar ve şöyle dediler: "Yaşasın! Aferin." Bu durumdan memnun olan ebeveynler kızlarını desteklediler ve "Çok zekisin" dediler. Bebeklerinin tuvaletini yaparken gülümsediğini paylaşttılar.

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Cassie'nin videosu, hızla viral haline geld, ve sadece üç gün içinde 6,6 milyon izlenmeye ulaşarak birçok kişiyi etkiledi. Bir kişi şöyle dedi: “Buna kendini adamış her ebeveyne hayranım. Benim sabrım yoktu.” Bir başka sosyal medya kullanıcısı şöyle yorum yaptı: “Kızlarıma da bu yaşta lazımlığa başladım. Kızım 10 aylıkken lazımlık eğitimi aldı. Bu mümkün."

GÜN BOYUNCA BEBEKLERİNİN HAREKETLERİNİ İZLİYORLAR

Cassie daha sonra "Gün içinde onun ipuçlarını izliyoruz. Geceleri kendi kendine uyanıyor ve kıpırdanıyor/ağlıyor, bu yüzden yemek yeme zamanı gelip gelmediğini ve bezinin kuru olup olmadığını kontrol ediyorum. Hareketlerine dikkat ederek ne yapıp yapmayacağını anlayabiliyorum. Yeterince büyüdüğünde, ona yardım etmek için işaret dilimiz olacak."

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VİDEOYA TEPKİ GÖSTERENLER OLDU

Bir kullanıcı şunları kaydetti: “Sen bir annesin... Onun tuvaletini yaptığı videoyu kaldır! Bu çok samimi bir an! Sapıkların da bundan hoşlandığını biliyorsun” Cassie buna “Bu video oldukça masum. Bebeğim tamamen giyinik. Küçük bir bebeğin kakasını cinsel içerikli bulursanız özür dilerim... " yorumunu yaptı.

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