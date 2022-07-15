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Sosyal medyada 500 bin TL ve 7,5 milyon TL tartışması! Bakan Derya Yanık, Datça eleştirilerine böyle yanıt verdi

15.07.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Datça'daki yangına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 500 bin TL, şarkıcı Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'nin ise 7,5 milyon TL'lik bütçe ayırması sosyal medyada gündem olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 500 bin liranın yalnızca temel ihtiyaçlar için olduğunu belirterek, bazı yardım kuruluşlarının yıllık yardım bütçeleriyle karşılaştırılmasına tepki gösterdi.

Sosyal medyada 500 bin TL ve 7,5 milyon TL tartışması! Bakan Derya Yanık, Datça eleştirilerine böyle yanıt verdi

Datça'da kontrol altına alınan yangınla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yangın sebebiyle tahliye edilen hanelere 3.000 TL nakdi destek ödemelerini başlattık. Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Datça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak gönderiyoruz" açıklamasını yapmıştı. Şarkıcı ve Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Datça ve Çeşme’de meydana gelen yangın için çok üzgünüz. Şu anda yaşanan ve yaşanabilecek olan diğer afetlerde bölge halklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilk etapta 7,5 milyon TL ayırdık. Koordinasyon ekiplerimizle şimdiden organize olduk, çalışmalarımızı başlatıyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Datça için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 500 bin TL, Ahbap'ın ise 7,5 milyon TL'lik bütçe ayırması sosyal medyada gündem olmuştu.

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BAKAN DERYA YANIK'TAN DATÇA AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Datça’da yaşanan orman yangınından etkilenen vatandaşlar için Bakanlık tarafından anlık aktarılan 500 bin liralık kaynağın bazı haberlere yanlış konu olmasından dolayı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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"500 BİN LİRA YALNIZCA TEMEL İHTİYAÇLAR"

Bir yardım kuruluşunun bölgeye 7,5 milyon lira aktardığı, Bakanlığın nasıl bu rakamın altında kaldığı gibi eleştirilerin yer aldığı habere cevap veren Bakan Yanık, Bakanlığın sorumluluğunun afet ve acil durumlarda arama kurtarma döneminde vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu hatırlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bölgeye aktarılan 500 bin liralık transferin yalnızca temel ihtiyaçlar için olduğunu belirten Yanık, Bakanlığın 2021 yılında afet ve acil durumlar için 149 milyon liralık ödeme yaptığını kaydetti.

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"AYNI KEFEYE KOYMAK ÇARPIK BİR ZİHNİYETİN ÜRÜNÜDÜR"

Bakan Yanık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bakanlığımızın afet ve acil durumlarda sorumluluğu, akut dönemde vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Datça için hemen transfer ettiğimiz 500 bin liralık kaynak da bir hasar tazminatı değil, bahsettiğimiz temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılan bir ödemedir. Hasar tespiti akut dönem atlatıldıktan sonra yapılmakta ve bu tespitlere göre ayrıca ödemeler gerçekleştirilmektedir. 2021 yılında afet ve acil durumlar kapsamında Bakanlığımız tarafından yapılan toplam ödeme miktarı 149 milyon liranın üzerindedir. Bu tutar sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizim yaptığımız ödemeleri kapsamakta ve AFAD başta olmak üzere diğer kamu kurumlarının desteklerini içermemektedir. Bir sivil toplum kuruluşunun afetler için ayırdığını açıkladığı yıllık bütçe ile bizim afetin üzerinden 12 saat geçmeden bölgede vakfımızın kaynaklarını güçlendirmek için yolladığımız rakamı aynı kefeye koymak çarpık bir zihniyetin ürünüdür. Sağlıklı bir toplumda gönüllülük faaliyetleri kamu hizmetlerinin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. Bu kıt anlayış, afetler üzerinden oy hesabı yapmakla kalmıyor, gönüllülük anlayışıyla çalışma yürüten sivil toplumu da zor durumda bırakıyor ve toplumsal dokumuza zarar veriyor. Yapılan tezviratların amacının bizatihi bu olduğuna ihtimal vermek istemiyor ve meseleyi sadece bir idrak sorunu olarak değerlendirmeyi yeğliyoruz.”

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Datça Haluk Levent
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