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Sosyal medyada viral olan, herkesin satın almak için yarıştığı ürünleri sizin için seçtik

19.02.2024 02:34 | Son Güncelleme:
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Günlük hayatımızı kolaylaştıran teknolojik cihazlardan mutfakta işlerimizi hızlandıran pratik aletlere, temizlikte zaman ve enerji tasarrufu sağlayan ürünlerden kişisel bakım rutininizi eşyalara her biri bu içerikte! Sosyal medyada çok popüler olan ve herkesin dikkatini çeken harika ürünlerle dolu bir liste hazırladık. Hayatınızı kolaylaştırarak yaşam kalitenizi artıracak ürünleri keşfetmeye hazırsanız sizi içeriğimize alalım!

Sosyal medyada viral olan, herkesin satın almak için yarıştığı ürünleri sizin için seçtik

Günümüzde teknolojinin ve yenilikçi tasarımların hayatımıza kattığı değer giderek artıyor. Artık elektronikten mutfağa, temizlikten kişisel bakıma kadar her alanda akıllı ve pratik ürünlerle karşılaşıyoruz. Bunu sosyal medyada karşımıza çıkan ürünlerden de görmek mümkün. Biz de sizin için sosyal medyada adeta birer fenomen haline gelmiş ürünleri bir araya getirdik. Listelediğimiz 15 ürün, yaşamınızı daha kolay, daha keyifli ve daha verimli hale getirecek pek çok özelliğe sahip. Daha yakından bir göz atmaya ne dersiniz?

1. Sürdürülebilir bir dünya için: 6'lı Eğimli Cam Pipet

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Sıcak veya soğuk içeceklerden kokteyllere, kahveden buzlu çaylara kadar geniş bir yelpazede kullanılabilen 6'lı Eğimli Cam Pipet, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilirlik anlayışını yansıtan bir ürün. Cappuccino veya kalın milkshake gibi daha yoğun içecekler için bile uygun olan cam pipetin uzunluğu 20 cm olup iç genişliği 8 mm. Partilerde, toplantılarda veya pikniklerde şık bir görünüm sağlayarak her ortama uyum sağlayan pipetler dayanıklı cam malzemesiyle de uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.

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2. Etkili ve güvenilir: Opalescence Beyazlatıcı Diş Macunu

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Diş hekimleri tarafından geliştirilmiş olan Opalescence Beyazlatıcı Diş Macunu, içeriğindeki yüksek kaliteli silika karışımı sayesinde, bir ay içerisinde iki tona kadar diş rengini açabiliyor ve yüzey lekelerini etkin bir şekilde çıkarabiliyor. Diş beyazlatma konusunda uzmanların tercihi olan Opalescence, özel olarak formüle edilmiş düşük RDA değeri ile dişi korurken hassasiyeti en aza indiriyor. Üstelik, 3 farklı egzotik nane türünün benzersiz karışımı sayesinde muhteşem bir tazelik sunuyor. Mineyi güçlendirerek çürüklere karşı koruma sağlayan Opalescence uzun dönem kullanıma uygun, yumuşak bir yapıya sahip.

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3. Etkili hava temizliği için doğru adres: Philips AC3033/10 Hava Temizleyici

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Otomatik uyum sağlama teknolojisi sayesinde hava kalitesini otomatik olarak algılayabilen ve ayarlayabilen Philips AC3033/10, virüs, alerjen ve kirletici madde giderme özelliği ile evlerde etkili bir hava temizliği sunuyor. Philips Air+ uygulaması ile iç ve dış mekandaki tüm kirletici maddelerin kaydını tutarak evinizin havasını sanal asistanlar aracılığıyla haber veriyor. 135 m2 alanı temizleyebilen Philips AC3033/10 uyku modunda da ultra sessiz çalışarak uyku kalitenizi korumaya yardımcı oluyor.

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4. Konforlu bir uyku deneyimi için: Bestway Çift Kişilik Şişme Yatak

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Uzunluğu 191 cm, genişliği 137 cm ve yüksekliği 22 cm olan Bestway Çift Kişilik Şişme Yatak, kamp yaparken, pikniklerde, seyahatlerde ve evinizde konuklarınızı ağırlarken rahatça kullanabileceğiniz bir ürün. Üst bölümü kir tutmayan ve terleme yapmayan özel bir malzemeden üretilen yatak uzun süreli kullanımlarda konfor sağlıyor. Sağlam yapısıyla dikkat çeken şişme yatak, şişirilebilir özelliği sayesinde kolayca kurulup taşınabiliyor. Çift kişilik kapasitesiyle geniş bir yatak alanı sunan ürünün hafif malzemeden üretilmesi taşımayı kolaylaştırıyor ve her türlü seyahat ve konaklama ihtiyacınızda pratik bir çözüm sunuyor.

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5. Hem işlevsel hem şık: Paşabahçe Homemade Şeffaf Yağlık

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Şık tasarımı ve kullanışlı özellikleriyle dikkat çeken Paşabahçe Homemade Şeffaf Yağlık, kaliteli cam malzemesi ve metal tıpasıyla dayanıklı ve uzun ömürlü bir kullanımı garanti ediyor. Damlatmaz özelliği sayesinde kullanımı son derece pratik olan yağlığın şeffaf yapısı, içindeki yağın ne kadar kaldığını kolaylıkla görmeyi sağlıyor. 1 litrelik kapasitesiyle geniş bir depolama alanı sunan yağlığın üzerinde zarif zeytin gravürü bulunuyor.

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6. Her ihtiyaca cevap veren: Philips Hue GO V2 Masa Lambası

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Modern tasarımı ve pratik kullanımıyla dikkat çeken Philips Hue GO V2 Led Masa Lambası, şarj edilebilir pili sayesinde herhangi bir yere kolayca götürülebilir ve istenilen ortamı anında aydınlatabilir. Seyahatlerde kullanılabileceği gibi, romantik akşam yemeklerinde masayı süslemek veya dış mekan etkinliklerinde atmosferi canlandırmak için de kullanılabilir. Masa lambası gün doğumunu taklit eden aydınlatma ile sabahları sakin bir şekilde uyanmanızı sağlarken akşamları rahatlamak için kademeli olarak kısık ışık yayarak iyi bir gece uykusuna hazırlanmanıza yardımcı oluyor. LED ışık teknolojisiyle donatılmış olan masa lambası, Bluetooth özellikli olup Philips Hue Bluetooth uygulaması ile kolayca kontrol edilebiliyor.

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7. Ultra yumuşaklık ve eğlence: Poffy Giyilebilir Battaniye

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Tek beden tasarımıyla herkesin bedenine mükemmel bir şekilde uyum sağlayan Poffy Giyilebilir Battaniye, %100 polyester malzemeden üretiliyor. Geniş kanguru cebiyle elleri sıcak tutarken büyük peluş kapüşonu ve kollarıyla sizi sararak hep sıcak kalmanızı sağlıyor. Hem rahatlık hem de kaliteyi bir araya getiren ürün, pikniklerden pijama partilerine kadar her ortamda keyifle kullanılabilen bir tasarıma sahip. Ayrıca, sevdikleriniz için doğum günleri, yılbaşı ve özel günlerde neşe dolu bir hediye seçeneği sun giyilebilir battaniye, sıcaklık ve konfor arayan herkesin favori tercihi olmaya aday bir ürün.

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8. Keyifli mutfak temizliği: Scrub Daddy Bulaşık Süngeri

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Scrub Daddy Bulaşık Süngeri, özel FlexTexture köpük tasarımıyla soğuk suda sertken sıcak suda yumuşayarak kolay bir temizlik sağlıyor. Çizilmeye karşı dayanıklı olan sünger, çeşitli yüzeylerde güvenle kullanılabiliyor ve her türlü lekeyi kolayca temizleyebiliyor. Farklı renkleri sayesinde kodlama yaparak temizlik işlerini kolaylaştıran sünger, kokuya dayanıklı yapısıya 8 haftaya kadar leke tutmuyor ve bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Ergonomik tasarımı sayesinde de elinize iyi oturarak temizlik işini daha hızlı halletmenize yardımcı oluyor.

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9. Bir tartıdan daha fazlası: Xiaomi Mi Beyaz Akıllı Tartı 2

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Yetişkinler ve çocuklar için ideal bir tartı deneyimi suna Xiaomi Mi Beyaz Akıllı Tartı 2, 100 g ile 150 kg arası ağırlık ölçme kapasitesi ve 50 g hassasiyetiyle, sebzelerden meyvelere, paketlerden kolilere kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Otomatik kapanma özelliği ve akıllı tanıma sistemi sayesinde her kullanıcıyı tanıyarak 16 profili saklayabilen akıllı tartı, entegre vücut denge testiyle de dengenizi kontrol etmenize imkan tanıyor. Android 4.4 / iOS 9.0 veya üstü cihazlarla uyumlu olan tartı, Bluetooth 4.0 ve üzerini destekleyerek pratik ve modern bir tartı deneyimi sunuyor.

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10. Pratik ve sağlıklı: Haofy Şeffaf Su Şişesi

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Haofy Şeffaf Su Şişesi, plastikten üretilen ve güvenilir kullanım sağlayan bir matara seçeneği. Toksik olmayan, kokusuz ve aşınmaya dayanıklı yüksek kaliteli AS plastikten yapılmış olan su şişesi günlük kullanım için ideal. Hafif ve düz yapısıyla dikkat çeken şişe okulda, işte, gezilerde, pikniklerde ve açık hava etkinliklerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir tasarıma sahip. Taşınabilirliği sayesinde sırt çantalarına, evrak çantalarına veya el çantalarına kolayca yerleştirilebilen 750 ml kapasitelik şişe aynı zamanda sevdikleriniz için de mükemmel bir hediye seçeneği.

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11. Minimalist tasarım: Kiwi Süt ve Kahve Köpürtücü

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Kiwi Süt ve Kahve Köpürtücü, güçlü, hızlı ve yüksek torklu motoruyla sadece 45 saniyede köpüklü süt oluşturabiliyor. Kahve tutkunları için latte, cappuccino, macchiato gibi çeşitli kahveler için yumuşak köpük elde etmeyi sağlayan ürün ergonomik tasarımıyla da kolay kullanım sunuyor. Minimal boyutuyla mutfağınızda ya da kahve köşenizde yer kaplamayan köpürtücü 2xAA pil ile çalışıyor ve paslanmaz çelik karıştırma çubuğuyla uzun ömürlü bir performans sağlıyor.

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12. Gerçek bir fenomen: Miracle Ayak Peeling Maskesi

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Miracle markasının maskesi ayaklarınızın ölü deriden arınmasına yardımcı olan etkili bir peeling sağlıyor. Uygulaması çok kolay olan çorap şeklindeki maskenin içine peeling esansını döktükten sonra maskeyi ayaklarınıza geçirip bilek kısmından sabitliyorsunuz. 90 dakika boyunca ayağınızda beklettikten sonra ise ayaklarınızı duruluyorsunuz. Ölü deriyi nazikçe temizlerken aynı zamanda ayaklarınıza tazelik ve canlılık kazandıran Miracle Ayak Peeling Maskesi, kısa süre içerisinde bakımlı ve pürüzsüz ayaklara sahip olmanızı sağlıyor.

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13. Pratik ve eğlenceli: Dymo Junior Mavi Etiketleme Makinesi

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Evde kendi özel etiketlerinizi oluşturmayı sağlayan Dymo Junior Mavi Etiketleme Makinesi, projeler, not defterleri ve daha fazla eşya için kullanılabiliyor. Kullanımı kolay olan makinenin "çevir ve klikle" tasarımı çocuklar için de uygun. 42 farklı kabartma karakteri içeren kadranıyla, kendi tarzınıza uygun etiketler oluşturabileceğiniz cihazın dahili kesicisi etiketlerin kolayca çıkarılmasını sağlıyor. Sağlam yapısıyla uzun ömürlü bir kullanım sunan ürün, Dymo 3D plastik kabartma şerit etiketlerle uyumlu çalışarak geniş bir yelpazede etiketleme imkanı yaratıyor.

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14. Mutfak lavabosu için pratik çözüm: Buffer Otomatik Bardak Yıkama Aparatı

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Buffer Otomatik Bardak Yıkama Aparatı, yüksek basıncı sayesinde bebek şişeleri, şarap bardakları ve seyahat kupaları gibi tüm içecek kaplarını saniyeler içinde temizleyebiliyor. Kolay kurulumu ve kullanımıyla evinize veya işletmenize kolayca entegre edilebiliyor. Cam rinser özelliği sayesinde bardakları parlak ve temiz hale getirirken ince sarkma tasarımı suyu lavaboya yönlendirerek temizlik işlemini daha da kolaylaştırıyor. Evlerden restoranlara kadar geniş kullanım alanlarına sahip olan ürün pratik ve etkili bir temizlik deneyimi sunuyor.

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15. Etkili bakım: La Gagga Saç Derisi Masaj Tarağı

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La Gagga markasının saç derisi masaj tarağı tüm saç tipleri için ideal bir ürün. Kuru saçı taramak ve saç derisine masaj yapmak için kullanılan ürün, evcil hayvanların tüylerini taramak için de satın alınabiliyor. Düzenli kullanımda saç ve saç derisini daha sağlıklı ve güçlü hale getiren masaj tarağı kepek ve saç dökülmesi gibi problemlerin tedavisini de destekliyor. Kan dolaşımını hızlandıran ve saçı ölü derilerden arındıran tarak saçlarınıza canlı ve parlak bir görünüm kazandırıyor.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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