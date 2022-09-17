Sosyal medyadan art arda paylaştılar! KIZILELMA'NIN ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar'ın Twitter hesaplarından art arda KIZILELMA paylaşımları geldi. KIZILELMA'nın ilk motor entegrasyon testinin başarıyla tamamlandığı belirtilen paylaşımlarda bir de video yer aldı.

'BİNLERCE SAATTİR GÖREVDE'

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "KIZILELMA’ya doğru… Bayraktar KIZILELMA bugün ilk motor entegrasyon testini başarıyla tamamladı." ifadelerini kullandı. Selçuk Bayraktar bir sonraki paylaşımında ise "3 yıl önce de Bayraktar AKINCI ilk defa motor çalıştırmıştı. Şimdi semalarımızda binlerce saattir görevde" ifadelerine yer verdi.

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz insansız savaş uçağımız Bayraktar KIZILELMA'nın ilk Motor Entegrasyon Testi'ni başarıyla tamamladık. Hayırlı ve uğurlu olsun..." denildi.

İŞTE O VİDEO