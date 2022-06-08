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Stranger Things 4. sezonda giyilen kot ceketlere uygun alternatifler!

07.06.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stranger Things'i hepimiz izledik, çok beğendik ama son zamanlarda başka bir şeyi diziden daha çok konuşur olduk. O da dizinin bize tekrar hatırlattığı birbirinden farklı ve tarz kot ceketler. Klasik modellerden sınırları aşan renk ve desenlere kadar farklı stildeki birçok parça, yıllardır hem erkek hem kadınlar için kombinlerin vazgeçilmezleri arasında yer almayı başarıyor. Haydi gelin, hepimizin giymeyi çok sevdiği kot ceket dosyasını açalım!

Stranger Things 4. sezonda giyilen kot ceketlere uygun alternatifler!

Bahar aylarının vazgeçilmezi kot ceketler, 80'lerde geçen başarılı dizi Stranger Things ile yine gündemde. Yarattığı etki ve kullanımdaki rahatlığıyla kombinlerin vazgeçilmez tamamlayıcısı konumundaki kot ceketler, 80'lerin eğlenceli tarzını yansıtan modelleriyle çoğumuzun ilgisini çekti. Modanın asla eskimeyen parçaları arasında kendine sağlam bir yer edinen kot ceketlerin farklı desen, model ve renklerini sizler için listeledik. Stil alarmı çalsın, zevkinize hitap edecek keyifli dakikalar başlıyor! İşte çok beğeneceğiniz kot ceket modelleri.

1. Dün, bugün ve yarının tasarım harikası

Stranger Things 4. sezonda giyilen kot ceketlere uygun alternatifler!

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Stranger Things'ten esinlendik ve o muhteşem 80'ler modasına geri döndük! Geçmişten gelen ve zamanın sınırlarını âdeta aşan kot ceketlerin ilk akla gelen rengi genellikle açık mavi. Hâl böyle olunca açık tonlardaki kot ceketleri göz kamaştıran eskitme detaylardan ayrı düşünmek pek de mümkün değil. Levi's The Ex-Boyfriend Sherpa Ceket, bu 2 özelliği bir arada sunar. Model farklı renklerdeki pantolon ve şortların yanı sıra elbiselerle de kombinlenebildiği için görünümüne özen gösterenlere zahmetsiz şıklık sağlar. Herkese hitap edebilen tasarımı sayesinde yıllar geçse bile stilinizi yansıtabileceğiniz parça, uzun süre size eşlik edecek!

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2. Kombinlerin kurtarıcısı koyu renk kot ceketler

Stranger Things 4. sezonda giyilen kot ceketlere uygun alternatifler!

Akşamüzeri ılık esen rüzgâr eşliğinde sahilde birazcık yürümeyi mi yoksa sevdiklerinizle güzel bir kahve molası vermeyi mi tercih ederdiniz? Keyfinizi yerine getirecek aktivite her ne olursa olsun tüm kombinlerinize eşlik etmeyi başaran Levi's Jean Ceket, Stranger Things şıklığını elbise dolabınıza taşımayı başarır. Modelle günlük spor kombinlerinize kendi dokunuşlarınızı ekleyerek zamansız şıklığa imza atabilirsiniz. Koyu renk modelin pastel tonlardaki takı ya da aksesuarlarla yakaladığı uyumu değerlendirmek isteyebilirsiniz. Pamuklu yapısıyla teninize nazikçe dokunacak ceket, cepleri ve düğme kapama detayıyla klasik görünümden vazgeçmeyenleri bekliyor!

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Dizüstü, masaüstü bilgisayarlar, bilgisayar aksesuarları, oyuncu koltukları ve dahası…

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3. Uzun ve pastel renkli modelleri tercih edenlere

Stranger Things 4. sezonda giyilen kot ceketlere uygun alternatifler!

Stranger Things'in kot ceket modellerini sevdiniz ancak daha farklı stilleri de denemek istiyorsanız sizi böyle alalım. Oversize ve uzun kot ceket modelleriyle 80'lerin havasını yakalamak isterseniz Asist Bej Boyfriend Oversize Eskitmeli Denim Jeans Kot Ceket'i tercih edebilirsiniz. Tüm kıyafetlerinize yakışacak ve âdeta tarzınızı bir basamak yukarı çıkaracak model, klasik kot ceket renklerinden sıkılanlar için harika bir alternatif. Eskitme görünümü ve cep detaylarıyla kolaylıkla kıyafetlerinize uyum sağlayacak parçayı hemen her renkle kullanabilirsiniz. Serin bahar akşamlarında tarzınızı tamamlayacak modelin yarattığı etkiyi çok seveceksiniz!

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4. Renkler arası geçiş çok önemli

Stranger Things 4. sezonda giyilen kot ceketlere uygun alternatifler!

Jean kumaşlarda kullanılan renk geçişlerinin birbiriyle uyumuna ve farklı renklerin bir arada kullanılmasına dair yıllarca konuştuk, tartıştık ama çeşitli tonların kusursuz ahengini yakalayan ceketler sayesinde bir karara vardık. Farklı tonlar kot ceketlere çok yakışıyor. İster rengârenk giyinmiş olun ister tek tonda bir tarz belirleyin, stilinizi yansıtmak isterseniz iki renkli DeFacto Renk Bloklu Oversize Fit Jean Ceket'i kesinlikle denemelisiniz. Stranger Things esintilerini barındıran ve düğme detaylarıyla oldukça şık bir duruş sergileyen model, elbise dolabınızda yerini almak için sizi bekliyor, acele edin!

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5. Sınırları olmayan, zamansız tasarımlar

Stranger Things 4. sezonda giyilen kot ceketlere uygun alternatifler!

Kot ceket denilince akla ilk gelen renk mavi olsa da siyah ve gri tonlar da bu parçalara çok yakışıyor. DeFacto V6634AZ Renk Bloklu Oversize Fit Jean Ceket, ten ve saç rengini ortaya çıkararak dikkat çekici bir etki uyandırmanızı sağlıyor. Crop kesimiyle modayı yakalamayı başaran ceket, klasik tasarımı ve oversize duruşuyla Stranger Things tarzına göz kırpmayı da ihmal etmiyor. Tayt, pantolon, şort, etek ya da elbiseyle kullanabileceğiniz kot ceket, makinede yıkanarak kolayca temizleniyor. Kombinlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday parçaya göz atmadan karar vermeyin!

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6. Farklı renklerin uyumunu kombinlerinize taşıyın

Stranger Things 4. sezonda giyilen kot ceketlere uygun alternatifler!

İşte şimdi kot ceketlerde bambaşka bir noktadayız. Jean kumaşlar pek çok renkle tasarlandığında güçlü bir uyum yakalar ve kombinleri bir üst seviyeye taşır. Zahmetsiz şıklık için hemen omuzlarınıza atıp sokaklarda stilinizi yansıtmanızı sağlayacak bir ürün istiyorsanız Miyu Accessories Renkli Kot Ceket tam size göre! İster spor ayakkabılarla kombinleyip casual bir görünüm elde edin ister botlarla birleştirip kendi tarzınızı ortaya çıkarın. Oversize kesimi ve uzun tasarımıyla günlük kombinlerinizin tamamlayıcısı hâline gelecek modelle bulunduğunuz ortamda tüm dikkatleri üzerinize çekmeye hazır mısınız?

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7. Klasik tasarımdan vazgeçemeyen beyler, buyurun!

Stranger Things 4. sezonda giyilen kot ceketlere uygun alternatifler!

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Stranger Things ile dikkatinizi çeken kot ceketlerin her tarza uyum sağlayabilecek klasik görünümlü modellerini arıyorsanız sıradaki ürüne âşık olacaksınız! Levi's Erkekler için Kamyoncu Ceketi, 2'şer adet ön ve yan cepleri, düğme tasarımı, bel hizasında biten boyu, dikiş detaylarıyla casual stilinizi tamamlayacak eşsiz bir parça. 4 farklı renk seçeneği ve geniş beden skalasıyla size uygun ürünü kolayca bulabilirsiniz. Kaliteli materyali sayesinde uzun yıllar günlük kombinlerinizin tamamlayıcı parçası hâline gelecek kot ceketle bahar aylarında şıklığınızla konuşulmak ister misiniz?

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8. Koyu tonların asil şıklığı

Stranger Things 4. sezonda giyilen kot ceketlere uygun alternatifler!

Erkekler için tasarlanan kot ceketlerde en çok tercih edilen detaylardan olan soft yaka tasarımları özellikle koyu renk kot ceketlerin etkisini arttırmayı başarır. Koton Erkek Kot Ceket Pamuklu Siyah, soğuk bahar ve kış aylarında sizi sıcacık tutacak harika bir model. Klasik şıklığı düğme detaylarıyla birleştiren model sayesinde sokak stilinizi ortaya koyabilirsiniz. Pamuklu yapısıyla cildinize nazikçe dokunacak cekette 2'şer adet ön ve yan cep yer alır. Bel hizasında biten boyu ve üzerinize tam olarak oturacak kalıbıyla "İyi ki almışım." diyeceğiniz kot cekete göz atmadan karar vermeyin deriz.

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9. Her zaman fark yaratan beyaz modeller

Stranger Things 4. sezonda giyilen kot ceketlere uygun alternatifler!

Baharın canlandıran enerjisini kombinlere taşıyan açık renk kot ceketler hem şehirde hem sahil kasabalarında tercih edilebilecek bir görünüm ortaya çıkarmayı başarır. Eğer siz de elbise dolabınıza beyaz renkli bir model eklemek isterseniz Colin’s 020 Mice Regular Fit Erkek Jean Ceket'i mutlaka incelemelisiniz. İster koyu ister açık tonlardaki tişört ve sweatshirtlerle kullanabileceğiniz model, farklı renklerle kusursuz uyumu yakalar. Günlük kombinlerinizde zahmetsiz şıklığı yakalamak istiyorsanız modele şans vererek hızlıca zarif görünümlere imza atabilir, bulunacağınız ortamdaki bakışları üzerinize çekebilirsiniz.

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10. Oldschool modası geri mi geliyor?

Stranger Things 4. sezonda giyilen kot ceketlere uygun alternatifler!

Stranger Things'te karşılaştığımız 80'ler modasının tam olarak günümüz uyarlamasını oluşturan Bershka Denim Ceket'le karşınızdayız! 2 farklı kumaşın bir arada kullanılmasıyla tasarlanan oversize modelle cool bir görünüm yakalamak çok kolay. Şort ya da kargo pantolonla oluşturacağınız görünümlerle zamansız şıklık elde edebilirsiniz. Göğüs kısmında yer alan hayvan figüründe kullanılan kırmızı renk yaka, etek ve bilek kısımlarında da yer alarak harika bir uyum sergiler. 2 adet yan cebi modele fonksiyonellik katar. Çıtçıt kapamasıyla fark yaratan ürün, gözde parçalarınızdan biri hâline gelecek!

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