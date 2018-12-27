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Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 22:44 | Son Güncelleme

Sakarya'dan yola çıkan çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren, Gaziantep'e ulaştı - TCDD Başpınar Lojistik Şefliğinde tırlara yüklenen askeri araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırına hareket etti

GAZİANTEP (AA) - Sakarya'dan yüklenen çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren Gaziantep'e ulaştı.

Arifiye Garı'ndan vagonlara yüklenen, aralarında geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcıların da bulunduğu çok sayıda askeri araç ile personel taşıyan tren, TCDD Başpınar Lojistik Şefliğine geldi.

Burada bekletilen tırlara yüklenen askeri araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırına doğru hareket etti.

Öte yandan, tank yüklü tırlardan oluşan başka bir askeri konvoy da Karkamış Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Cerablus kentine geçti.

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Gaziantep islahiye Suriye sınırına askeri sevkiyat tren

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