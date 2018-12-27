Suriye sınırına askeri sevkiyat

GAZİANTEP (AA) - Sakarya'dan yüklenen çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren Gaziantep'e ulaştı.

Arifiye Garı'ndan vagonlara yüklenen, aralarında geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcıların da bulunduğu çok sayıda askeri araç ile personel taşıyan tren, TCDD Başpınar Lojistik Şefliğine geldi.

Burada bekletilen tırlara yüklenen askeri araçlar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırına doğru hareket etti.

Öte yandan, tank yüklü tırlardan oluşan başka bir askeri konvoy da Karkamış Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Cerablus kentine geçti.

