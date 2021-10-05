Sürpriz sonuç! İmamoğlu sırasını Kılıçdaroğlu'na kaptırdı

Seçimlerin 2023'ten önce yapılmayacağı belirtilse de erken seçimin konuşulduğu bugünlerde araştırma şirketlerinin yaptığı anketler ön plana çıkmaya devam ediyor.

Optirmar'ın 19-22 Eylül tarihleri arasında bin 938 kişiyle yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Hürriyet Gazetesi'nden Abdülkadir Selvi, anketin sonuçlarına ilişkin olarak ilk sırada yüzde 39.2 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığını açıkladı.

İMAMOĞLU, SIRASINI KILIÇDAROĞLU'NA KAPTIRDI

İkinci sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yüzde 13.6 ile, üçüncü sırada ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 8.7 ile yer aldığı belirtildi. Daha önceki anketlerde ikinci sırasını koruyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 7 ile altıncı sırada yer aldığı ankette, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in yüzde 8.1 ile dördüncü, Selahattin Demirtaş'ın ise yüzde 7.8 ile beşinci sırada yer aldığı aktarıldı.

KILIÇDAROĞLU OYLARINI ARTIRDI

'Son turda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalsa oyunuzu kime verirsiniz?' sorusuna ankete katılanların yüzde 41.2'sinin Erdoğan, yüzde 34.7'sinin ise Kılıçdaroğlu dediği belirtildi. Kararsızların oranı yüzde 24.1 olurken Ağustos ayında yapılan ankette Erdoğan'ın oy oranı yüzde 47.4, Kılıçdaroğlu'nun ise 31.8 olduğu aktarıldı.

