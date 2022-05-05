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  4. Sürücü koltuğundaki kahreden detay... Feci kazada TIR şoförü hayatını kaybetti

Sürücü koltuğundaki kahreden detay... Feci kazada TIR şoförü hayatını kaybetti

05.05.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara-Niğde otoyolunda feci bir kazada meydana geldi. TIR sürücüsünün virajı alamadığı kazada TIR, kontrolden çıkıp devrildi. Korkunç trafik kazasında 43 yaşındaki Mehmet Ali Pişkin hayatını kaybetti. Kaza sonrası yapılan incelemede sürücü koltuğunda fark edilen detay ise kahretti. Pişkin’in emniyet kemerini ikaz sesini kapatmak için arkadan taktığı belirlendi.

Sürücü koltuğundaki kahreden detay... Feci kazada TIR şoförü hayatını kaybetti

Korkunç kaza, saat 17.00 sıralarında Ankara-Niğde otoyolu Alayhan kavşağı yakında meydana geldi. Mehmet Ali Pişkin yönetimindeki TIR, sürücüsünün virajı alamayıp, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

TIR 80 METRE SÜRÜKLENDİKTEN SONRA DURDU, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

TIR, yaklaşık 80 metre sürüklendikten sonra durabildi. Sürücü Pişkin, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Pişkin'in cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılıp, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDAKİ O DETAY...

Öte yandan Pişkin'in, emniyet kemerini, ikaz sesini kapatmak için arkadan taktığı belirlendi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara Niğde
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