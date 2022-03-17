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  4. Tam 25 ton yakalandı! 3 gözaltı... Karışımlı akaryakıt yapıp piyasaya sürmüşler

Tam 25 ton yakalandı! 3 gözaltı... Karışımlı akaryakıt yapıp piyasaya sürmüşler

17.03.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye’nin de gündemindeki yerini korurken Kayseri’den akılalmaz bir haber geldi. 25 ton karışımlı akaryakıt yaparak depoladığı ve piyasaya sürdüğü öne sürülen 3 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Tam 25 ton yakalandı! 3 gözaltı... Karışımlı akaryakıt yapıp piyasaya sürmüşler

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, R.Y, M.P. ve M.T.P'nin karışımlı akaryakıt yaparak depoladığı ve piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Zanlıların yerini tespit eden ekipler, Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde depo olarak kullanılan adrese operasyon düzenlendi.

25 TON KARIŞIMLI AKARYAKIT

Şüphelilerin kullandığı kamyonu da inceleyen ekipler, operasyonda 25 ton karışımlı akaryakıt ve bunun yapımında kullanılan aparatlar ele geçirdi.

Polis, 3 zanlıyı gözaltına aldı, kamyona da el konuldu. (AA)

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Kayseri
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