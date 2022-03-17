Tam 25 ton yakalandı! 3 gözaltı... Karışımlı akaryakıt yapıp piyasaya sürmüşler

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, R.Y, M.P. ve M.T.P'nin karışımlı akaryakıt yaparak depoladığı ve piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Zanlıların yerini tespit eden ekipler, Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde depo olarak kullanılan adrese operasyon düzenlendi.

25 TON KARIŞIMLI AKARYAKIT

Şüphelilerin kullandığı kamyonu da inceleyen ekipler, operasyonda 25 ton karışımlı akaryakıt ve bunun yapımında kullanılan aparatlar ele geçirdi.

Polis, 3 zanlıyı gözaltına aldı, kamyona da el konuldu. (AA)





