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Tam kapanma olacak mı? Ramazan'da tam kapanma olur mu?

20.04.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Nisan günü açıklanan günlük Korona vaka sayısı tablosunda, 55 bin 149 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 341 vatandaşımız ise koronavirüs kaynaklı olarak hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanan bilgiler, tam kapanma konusunu tekrar gündeme getirdi. Ramazan aynın ilk iki haftası geçerli olacak olan kısmi kapanmanın, tam kapanmaya çevrilmesi gerektiği yönündeki görüşler de gittikçe artmaya başladı.

Tam kapanma olacak mı? Ramazan'da tam kapanma olur mu?

Açıklanan son 100 bindeki vaka sayılarına göre İstanbul vaka artışı konusunda başı çekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı bilgiye göre İstanbul’da yoğun bakım yatak doluluğunun %71’e ulaştığı açıklandı. Vefat sayılarındaki artış ve uzmanların kötü gidişat hakkındaki yorumları tam kapanma konusunu tekrar gündeme getiriyor. Yeni yapılacak kabine toplantısında, bu tam kapanma kararının konuşulacağı tahmin ediliyor.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Önlemlerin yetersiz kaldığına dikkat çeken AHEF 2. Başkanı Eryazğan, “Ya en az 28 gün tam kapanma yapılması ya da aşılamaya çok hız verilmesi gerekiyor. Okulları da aşılama için kullanalım” çağrısı yaptı.

korona

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı her 100 bin kişide kaç Kovid-19 vakası görüldüğüne ilişkin iller tablosu ve her gün açıklanan virüse bağlı ölüm sayıları, Türkiye’de salgının seyrindeki vahim tabloyu gözler önüne sererken, korona ile mücadelenin öncü neferlerinden aile hekimleri de tablodan nasibini aldı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, vaka sayıların artmasıyla birlikte aile hekimlerinin takip ettikleri hasta sayının da arttığını belirterek, “İki ay önce 4-5 olan izlem 80-90’a çıktı. Bu da gelinen boyutun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. En az 28 gün tam kapanma yapılması ya da aşılamaya çok hız verilmesi gerekiyor” dedi.

sağlık bakanlığı

RAMAZAN’DA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Bilim Kurulu üyelerinin, sağlık sisteminin tıkanma noktasına geldiği, bu nedene tam kapanma yapılması gerektiği şeklinde uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Ancak hükümetin 15 günlük değerlendirmenin ardından, daha sert önlemler yerine aynı uygulamaya devam etme eğiliminde olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı kanalıyla yapılan denetimlerin arttırılacağı, ceza uygulamasının yoğunlaşacağı ve alışverişe çıktığını söyleyenlerin kendi semtlerinde olup olmadıklarının teyit edileceği belirtildi.

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Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Ramazan koronavirüs testi

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