Tam kapanmadan sonra 'tam açılma' olacak mı? Bakan Koca'dan önemli açıklama

Geçtiğimi pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısında alınan kararla, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arası 'tam kapanma' dönemi olarak ilan edildi. Bu kapsamda 17 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, çok sayıda sektördeki iş yerleri kapatıldı, şehirler arası seyahat yasağı geldi.

TAM AÇILMA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine sonrası yaptığı açıklamada, vakaların 5 binlere indirilme hedefi olduğunu belirtmişti. Henüz bu hedeflere uzak olmamıza ve tam kapanma sürecinin başında olmamıza rağmen, bayram sonrası sürecin nasıl olacağı merak konusu oldu. Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi'ye konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanma sürecinin sonunda 'tam açılma' olup olmayacağı ile ilgili soruya, "Bunun dengeli bir süreç olmasını ama pratik hayatı da zorlayan bir süreç olmaması için kontrollü geçişin daha anlamlı olacağını düşünüyorum." yanıtı verdi.

