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Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Seçimi yüzde 100 kazanırlar'

01.04.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak "Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemem" diyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "İmamoğlu ve Yavaş'ın kazanma ihtimali yüzde 100" açıklamasını yaptı.

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Seçimi yüzde 100 kazanırlar'

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için "Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemem" diyen Özcan, "İmamoğlu ve Yavaş'ın kazanma ihtimali yüzde 100" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'ın açıklamasından satır başları:

"SÖZÜNÜ YİYİP ADAY OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

"Sayın Genel Başkan ile ilgili yorum yapmayayım ama Sayın Mansur Bey, Sayın İmamoğlu. İkisinin de kazanma şansı yüzde 100. Elimizde böyle değerler varken niye yüzde 51 kazanma şansı olanı çıkarırsınız? Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını düşünmüyorum. Çünkü defalarca genel başkanlar aday olmamalı dedi. Sayın genel başkanın o sözünü yiyip aday olacağını düşünmüyorum. 6 parti odak aday gösterecek mi belli değil, henüz netleşmedi. Hepsi de parlamenter sisteme dönüşten söz ediyor. Genel Başkanlar parlamenter sistemin doğal başbakan adayıdır. Ben Sayın genel başkanın aday olmasını istemem ama aday olursa oy veririm.

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ÖZCAN'DAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Aklıma yatmazsa aday milletten büyük tepki alırsa ben bu sorumluluktan kaçmam. Elbette Cumhurbaşkanı adayı ortak olursa bazı şeyler yazıya dökülmeli. Yeni Cumhurbaşkanı parlamenter sisteme dönmeden de yetkilerini devretmeli. Kime devretmeli? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Genel Başkanlara. Bakanlıklar da bu kişilere bağlanmalı.

6 MUHALEFET PARTİSİNİN BİR ARAYA GELMESİ

Ben o 6'lı masanın siyasi mantığını anlıyorum. Kendi içinde doğru bir mantık. Buna bir itirazım yok. Sürdürülebilir mi, en azından seçime kadar sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu 6'lı masa Millet İttifakı olarak tamamen bütünleşecek mi yoksa asgari müştereklerde biz uzlaştık ama seçimlere farklı şekilde gireceğiz mi diyecekler. Nasıl hareket edecekler zamanla göreceğiz. Birbirinden bugüne kadar farklı düşünen farklı bir misyonu olan 6 partinin bir araya gelmesi herkes açısından önemlidir. Bu partiler bir araya gelip de birleşmiyorlar zaten hepimiz aynı partide siyaset yapacağız demiyorlar. Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili asgari konuda fikir birliğine vardık diyorlar."

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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